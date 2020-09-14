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14.09.2020 14:08
Рубрика: Происшествия

В московском метро задержали мужчину, ходившего по рельсам

Сотрудники станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии задержали мужчину, который ходил по рельсам.

Фото: iStock
В московском метро женщина упала на пути и выжила

Инцидент произошел несколько дней назад, сообщает KP.Ru. Пассажир ходил вдоль путей, не проявляя беспокойства. Сотрудники станции помогли ему выбраться на платформу.

Задержанным оказался 41-летний житель Красноярска. По его словам, он спустился, чтобы вытащить мышонка, которого увидел на рельсах.

В соответствии с правилами метрополитена находиться на пути следования поезда категорически запрещено. Правоохранители составили протокол за нарушение требований транспортной безопасности.

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