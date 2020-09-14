В московском метро задержали мужчину, ходившего по рельсам

Сотрудники станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии задержали мужчину, который ходил по рельсам.

Инцидент произошел несколько дней назад, сообщает KP.Ru. Пассажир ходил вдоль путей, не проявляя беспокойства. Сотрудники станции помогли ему выбраться на платформу.

Задержанным оказался 41-летний житель Красноярска. По его словам, он спустился, чтобы вытащить мышонка, которого увидел на рельсах.

В соответствии с правилами метрополитена находиться на пути следования поезда категорически запрещено. Правоохранители составили протокол за нарушение требований транспортной безопасности.