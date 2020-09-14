В Роспотребнадзоре высказались насчет сокращения учеников в классах

Жизнь показала, что не всем школам удается выполнять антиковидные требования Роспотребнадзора. Об этом шла речь на "горячей линии" в "Российской газете". В разговоре принимали участие представители Роспотребнадзора. Марат Гатауллин из города Сосновоборск Красноярского края задал им вопросы, которые волнуют многих родителей.

Несмотря на то, что дети приходят на занятия в разное время, у школ собираются огромные очереди из-за обязательной процедуры термометрии. Как можно решить этот вопрос?

Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора: Да, действительно в школах в обязательном порядке должна проводиться термометрия. В санитарных правилах Роспотребнадзор пояснял, как должно быть все организовано, чтобы избежать большого скопления детей. Перечислил требования, которые должны соблюдаться в период распространения коронавирусной инфекции.

А почему в школе Сосновоборска собираются огромные очереди - это вопрос к школе, которая должна организовать процесс таким образом, чтобы избежать очередей. Необходимо составить график прихода детей из разных классов с интервалом по времени, открыть все возможные входы, чтобы дети не скапливались у школы.

Может, в школе и предусмотрены дополнительные входы и составлены графики, но, вы же понимаете, что дети зачастую вбегают в школу за 5 минут до звонка. Поэтому, видимо, и образуются такие очереди…

Ирина Шевкун: Если учитель сказал, что класс заходит в 8:15, то нужно приходить в школу именно в это время. И обязанность образовательной организации донести до родителей, почему это нужно. Чтобы каждый родитель понимал, что это обезопасит его собственного ребенка.

Чем меньше будет детей, с которыми будет находиться его ребенок, чем меньше будет это скопление, тем безопаснее. И школа должна организовать проведение разъяснительной работы, для чего это делается. Не просто потому, что мы так хотим, а потому что это безопасность каждого конкретного ребенка.

Не секрет, что некоторые школы у нас переполнены, есть классы по 30 и даже 35 детей. Существуют какие-то требования Роспотребнадзора, сколько детей должно одновременно находиться в учебном кабинете?

Нонна Фомкина, главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора: Специальных требований по уменьшению количества детей в классах нет.

Но, тем не менее, если класс переполнен, то это один из факторов распространения инфекции с воздушно-капельной передачей. Поэтому администрация школ должна понимать, что чем больше детей находится в одном помещении, тем больше риска массового заражения коронавирусной инфекцией.

Полную версию материала по итогам "Горячей линии" читайте в ближайшем номере "Российской газеты".