В России будут готовить кинопродюсеров для работы на международном уровне

"Мы обратили внимание на стремительный рост количества проектов и продюсеров, ориентированных на международную копродукцию. Тогда и появилась идея создать образовательную программу для специалистов, работающих в этом сегменте, которая поможет им эффективно интегрироваться в мировой контекст", - написала у себя в соцсетях глава "Роскино" Евгения Маркова, представляя очередную новость, информация о которой была разослана в СМИ.

Суть ее заключается в следующем. "Роскино" совместно с организацией EAVE (Европейские аудиовизуальные предприниматели - European Audiovisual Entrepreneurs) запускают образовательный проект для российских продюсеров - "EAVE on demand in Russia" (дословный перевод (EAVE по требованию в России). И объявляют старт конкурса на участие в семинаре-практикуме, который пройдет уже в ноябре 2020. Проект разработан при поддержке Министерства культуры РФ специально для российских продюсеров художественных фильмов, желающих работать на международных рынках.

Продюсеры смогут подать заявку до 11 октября 2020 года. Отобранные участники получат возможность принять участие в программе, которая включает в себя обучающие мастер-классы, индивидуальные сессии с зарубежными экспертами. Кроме этого, участникам будет предоставлена возможность презентовать свои проекты на бизнес - площадке Industry @ Tallinn&BalticEvent. Поясним: так называется деловая площадка кинофестиваля класса "А" "Темные ночи" (POFF), куда приезжают специалисты сферы кинопроизводства со всего мира.

В Министерстве культуры и Роскино пояснили, что считают развитие копродукции одним из важнейших направлений, способствующих интеграции российских проектов в международный контекст. Для участия в копродукционной секции российского онлайн-рынка контента Key Buyers Event, который прошел в июне этого года, было подано более 90 проектов. Это означает, что есть желание работать совместно с другими странами. Но есть ли необходимое умение?

"Министерство культуры Российской Федерации активно поддерживает проекты, связанные с копродукцией. В 2019 году мы объявили первый конкурс на распределение миноритарной поддержки российских кинопродюсеров для участия в создании копродукции. Развитие образовательного вектора, несмотря на все вызовы этого года, является для нас приоритетной задачей и устойчивым фундаментом развития индустрии. Мы рады начать работу в этом направлении с Роскино и коллегами из EAVE", - отмечает министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Одна из задач Роскино - способствовать повышению уровня российских проектов на международной арене. Наблюдая рост количества и качества копродукционных проектов, мы сочли необходимым ответить на данный запрос и инициировали в России образовательную программу для российских специалистов, работающих в сегменте копродукции. Тренинг разработан совместно с одной из главных европейских ассоциаций - EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs), которая много лет делает аналогичные программы по всему миру. Мы считаем крайне важным не только давать теоретические и практические навыки продюсерам, но и помогать фильмам находить свой путь. Поэтому кульминацией программы станет презентация наиболее удачных проектов на BALTIC EVENT в Таллине", -отмечает генеральный директор Роскино Евгения Маркова.

Куратор и идеолог проекта - "EAVE on demand in Rissia" - успешный в сфере копродукции продюсер Наталья Дрозд. Отбор фильмов, ориентированных на сотрудничество с другими странами, проведет уполномоченная комиссия, в состав которой вошли: председатель Правления Ассоциации продюсеров (АПКиТ) Сергей Сельянов, генеральный директор Роскино Евгения Маркова, начальник отдела государственной поддержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов Министерства культуры Леонид Демченко, генеральный продюсер компании "Метрафильмс" Артем Васильев, генеральный продюсер кинокомпании "Коктебель" Роман Борисевич и Наталья Дрозд.

После подачи проектов и отбора лучших экспертным советом вниманию участников будет предложен двухдневный семинар-практикум, который включает в себя мастер-классы по развитию проекта; способам получить финансированию в странах Европы, правовым аспектам совместного производства, маркетинговой стратегии и фестивальной дистрибуции фильмов. Участники также смогут провести индивидуальные встречи с международными консультантами по финансированию, маркетингу и правовым вопросам. В дополнение к семинарам будут проведены индивидуальные онлайн-занятия с преподавателями, направленные на обсуждение и развитие сценариев. На финальном этапе продюсеры смогут провести презентации готовых проектов и встретиться с потенциальными финансистами, мировыми агентами по продажам и дистрибьюторами и другими необходимыми специалистами. Возможно, будущими партнерами.

Основная часть документов для участия в семинаре должны быть на английском языке, поскольку это - рабочий язык семинара. Наверняка, это условие послужит стимулом для некоторых молодых продюсеров выучить этот иностранный язык. Всего в работе тренинга примут участие от 5 до 7 российских продюсеров. Результаты отбора станут известны в конце октября. Анкета для желающих - по ссылке.

Стоит иметь в виду, что участники будут отобраны среди продюсеров художественных фильмов с опытом, а также - с желанием работать на международном уровне и создавать долгосрочные творческие и деловые отношения между Россией и Европой. Заинтересованные продюсеры должны предоставить проект художественного фильма, находящегося в стадии разработки. с потенциалом для кинотеатрального проката, подходящий для международного рынка. Для проекта желательно наличие национальной финансовой поддержки. Участие в программе бесплатное. А условиями участия в тренинге после выбора проекта является присутствие продюсера на занятиях и семинарах, а также указание программы "EAVE on demand in Russia" в титрах фильма.