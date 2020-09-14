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14.09.2020 20:21
Рубрика: Общество

В России открылась первая международная школа квантовых вычислений

Текст: Мария Набиркина

В понедельник, 14 сентября, университет "Сириус", Росатом и Российский квантовый центр запустили первую международную школу по квантовым вычислениям. Это шанс для молодых ученых: студентов, выпускников вузов и аспирантов, которые не мыслят жизни без физики, инженерии и квантов. Преподавать им будут профессора из Гарварда, Оксфорда, Института Нильса Бора и других не менее именитых университетов.

Первый набор - 74 человека из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска и Новосибирска. А заявок было почти 200.

Фото: РИА Новости
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- Международная школа - первое мероприятие, организованное после утверждения правительством дорожной карты по квантовым вычислениям, - подчеркнул глава проектного офиса Росатома по квантовым вычислениям Руслан Юнусов. - Подготовка кадров в этой области - одна из важнейших целей, ведь для реализации задач мирового уровня мы нуждаемся в квалифицированных специалистах.

Кому же повезло пройти отбор в школу? Стереотип о том, что контингент технических вузов и программ чисто мужской - сломан. Более трети молодых ученых в школе квантов - девушки. И, кстати, с учебой у них даже лучше, чем у коллег-мужчин. Организатор школы проанализировали дипломы кандидатов и выяснили, что средний балл диплома у девушек - 4,75, а у юношей - 4,61. Небольшое, но все же преимущество.

Абсолютным лидером среди вузов, откуда пришли в школу квантов студенты, стал МФТИ - половина слушателей учились именно там. Остальные ребята - из МГУ, Сколтеха, СПбГУ, Вышки, МПГУ, Томского и Новосибирского госуниверситето и даже из Академии ФСБ.

К 2024 году в России должен быть создан 100-кубитный отечественный квантовый компьютер.

- Это главный ожидаемый мировой прорыв ближайшего десятилетия в области цифровизации, который точно повлияет на конкурентоспособность и безопасность стран, изменит экономический уклад цивилизации, - отметила директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева. - Для того, чтобы получить работающую квантовую вычислительную систему, необходимо построить полный стек решений: от физических кубитов, через системы управления и операционную систему - до логических языков программирования, приложений и облачной платформы. Уверена, что международная квантовая школа станет не только эффективным форматом популяризации квантовых вычислений, но и одним из инструментов формирования "квантового" кадрового резерва страны.

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