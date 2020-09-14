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14.09.2020 19:54
Рубрика: Общество

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В школах стартовали Всероссийские проверочные работы
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
В России стартовали Всероссийские проверочные работы. В ближайший месяц ВПР по разным предметам напишут более шести миллионов ребят. На сегодняшний день это самая массовая оценочная процедура в стране. Цель таких работ - диагностика знаний учеников 5-9 классов.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал об особенностях ВПР в 2020 году. Главная из них - само время проведения. Традиционно ВПР проходят весной, но в этом году из-за пандемии их перенесли на начало учебного года. По словам Музаева, важно сделать это именно сейчас, чтобы, к примеру, нынешние семиклассники не пошли дальше с пробелами из программы прошлого учебного года. Но не только в этом дело. До сих пор вокруг темы ВПР существует напряжение, многие учителя воспринимают эти работы в первую очередь как "контрольную" для себя.

Фото: РИА Новости
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- К сожалению, некоторые учителя начинают очень серьезно готовиться, буквально занимаются натаскиванием детей на контрольную. Делать этого нельзя ни в коем случае, - подчеркнул глава Рособрнадзора. - Никто не будет оценивать педагога по итогам работы класса на ВПР. Более того, заявляю: мы будем отслеживать тех чиновников, кто на базе результатов ВПР будет выстраивать какие-то рейтинги.

Оценивать не будут не только учителей, но и школьников. Музаев еще раз акцентировал: ВПР проводится не для выставления оценки, а для диагностики и выявления возможных пробелов.

- Мы четко прописали в правилах: никаких оценок за ВПР ни в журналы, ни в дневники выставляться не будет, - подчеркнул Анзор Музаев. - Кроме того, школы не должны учитывать результаты ВПР при выставлении четвертных, годовых и других оценок.

Никаких оценок за ВПР ни в журналы, ни в дневники ставить не будут. Это просто диагностика знаний

По словам Музаева, все, что нужно - это проверить работы и по требованию родителей предоставить им всю диагностику. И конечно, сделать выводы: какие направления и темы у ребят проседают, чтобы в ближайшие полгода все наверстать.

Важно: единого графика для ВПР не будет. Школы сами выберут подходящий день. И впервые у каждой школы будет свой уникальный вариант контрольных работ. Так что, если вдруг случится "утечка", в Рособрнадзоре сразу поймут, из какой она школы.

Общество Образование

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