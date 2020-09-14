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14.09.2020 05:00
Рубрика: Экономика

В Совфеде оценили перспективы возвращения индексации работающим пенсионерам

Текст: Ольга Игнатова
Первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что на законодательном уровне вполне реально принять закон о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- С точки зрения прохождения законодательных процедур, это вполне реально сделать. А вот с точки зрения уже реального воплощения этот вопрос можно решить только на уровне правительства, - подчеркнул сенатор в разговоре с корреспондентом "Российской газеты".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Рязанский напомнил, что сегодня в России работают более девяти миллионов пенсионеров. "Необходимо найти довольно серьезные средства, чтобы каждому пенсионеру обеспечить ежегодную индексацию пенсий. Напомню, что индексация пенсий у нас сейчас проходит в повышенном размере. То есть ежегодно она превышает годовую инфляцию", - подчеркнул сенатор. По его словам, на индексацию пенсий работающих пенсионеров необходимо выделять из бюджета 150-180 млрд рублей ежегодно. "Лично я считаю, что индексация пенсий работающим пенсионерам важна с точки зрения социальной справедливости. Ведь люди заработали свою пенсию. Это часть их трудовой биографии", - подчеркнул сенатор.

Ранее о том, что фракция "Единая Россия" в Госдуме обсуждает вопрос индексации всех пенсий, заявил первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

"Дискуссии на этот счет внутри партии ведутся", - отметил он. Исаев напомнил, что индексация пенсий не реже раза в год - одно из положений обновленной Конституции. Для реализации этой поправки необходим соответствующий закон. В том числе, в него могут включить выплаты работающим пенсионерам, которые не пересматривались с 2016 года. Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что законодательное воплощение поправок в Основной закон - одна из основных задач партии в осеннюю сессию нижней палаты парламента. В том числе, это будет одним из разделов Народной программы, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Совет Федерации Партии "Единая Россия"

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