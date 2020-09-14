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14.09.2020 09:13
Рубрика: В мире

В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник"

Текст: Юрий Когалов

Британские военные опасаются новой российской ракеты "Буревестник". Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
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"Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений", - приводят его слова Daily Mail. Отмечается, что благодаря ядерному двигателю ракеты может находиться в воздухе практически бесконечно.

Оценил Хокенхалл и другие направления российской военной промышленности. По его словам, РФ пошла по пути качественного развития вооружений, созданию новых видов оружия. Он отметил крупные инвестиции в развитие подводного флота и глубоководных средств, в частности автономных аппаратов, способных доставлять ядерные боевые заряды к целям на берегу или даже к авианосной группе в море.

Как подчеркнул глава британской военной разведки, все это может доставить Западу много проблем. Однако все же главной угрозой на данный момент он считает Китай.

В мире Европа Великобритания

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