В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник"

Британские военные опасаются новой российской ракеты "Буревестник". Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.

"Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений", - приводят его слова Daily Mail. Отмечается, что благодаря ядерному двигателю ракеты может находиться в воздухе практически бесконечно.

Оценил Хокенхалл и другие направления российской военной промышленности. По его словам, РФ пошла по пути качественного развития вооружений, созданию новых видов оружия. Он отметил крупные инвестиции в развитие подводного флота и глубоководных средств, в частности автономных аппаратов, способных доставлять ядерные боевые заряды к целям на берегу или даже к авианосной группе в море.

Как подчеркнул глава британской военной разведки, все это может доставить Западу много проблем. Однако все же главной угрозой на данный момент он считает Китай.