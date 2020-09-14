В Вооруженных силах вылечились коронавируса более 11 400 человек

Количество представителей Вооруженных сил, которые с помощью военных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, снова увеличилось. При этом сократилось и число инфицированных COVID-19.

По данным Минобороны на вечер 14 сентября, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровели 25 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 11 тысяч 408 человек.

Начиная с марта, 39 111 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 486 военнослужащих, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 390 пациентов лежат в военных госпиталях. Пятеро изолированы по месту службы. Столько же лежат в гражданских больницах и клиниках. А 86 человек изолированы на дому. "Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков", - говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - всего один. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у семи пациентов. Остальные - без симптомов заболевания.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 5 674 гражданам, 967 из которых - гражданские. Отмечается, что все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.