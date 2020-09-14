Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость

Интересное и нестандартное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Спор касался прав на имущество сожителя женщины, которая не состояла с ним в официальном браке. Как известно, по общему правилу сожительство не дает стороннику подобного рода отношений практически никаких материальных или имущественных прав. Но не все так абсолютно однозначно. Этот судебный спор - уже второе решение за последние годы, когда проблему имущества граждан, не оформивших отношения, рассматривает высокая инстанция.

По предыдущему решению, принятому несколько лет назад, суд оставил гражданской жене дом, построенный ее сожителем. Тогда с иском в суд пришел после смерти мужчины его законный сын и потребовал отдать ему дом отца, так как это его наследство. Мужчина ушел от законной жены, оставив ей и сыну все нажитое имущество. Этот человек не один десяток лет прожил с гражданской супругой в доме, который он построил. И суд в итоге оставил дом ей.

Поводом для нового решения Судебной коллегии по гражданским делам ВС стала несколько иная ситуация - квартиру после смерти ее хозяина захотел забрать город как бесхозное имущество. Покойный практически 35 лет прожил с гражданской женой. После его смерти выяснилось, что наследников нет. Когда над женщиной нависла угроза выселения в никуда, она обратилась в суд с иском и попросила признать квартиру ее наследством. Себя же она посчитала иждивенцем.

Три суда женщина проиграла. Но не сдалась и дошла до Верховного суда. Высокая судебная инстанция встала на сторону гражданской жены.

В последние годы пара жила в частном доме. Городскую квартиру сдавали. Все деньги за аренду гражданский муж перечислял сожительнице. После его смерти гражданская жена пошла к нотариусу для получения наследства, а параллельно подала заявление в суд, чтобы подтвердить, что жила на иждивении гражданского супруга. Другой иск она подала о признании права собственности на его квартиру.

Находящимся на иждивении может быть признано лицо, которое на протяжении года находилось на полном или частичном содержании. При этом иждивенец может иметь и другой источник дохода

Вот что рассказала в суде наша героиня. Она много лет прожила со своим спутником в гражданском браке, они вели совместное хозяйство. Начиная с 2014 года она была прописана с гражданским мужем в одном доме. В последние годы, когда после выхода на пенсию у нее нашли тяжелую болезнь, сожитель содержал ее целиком и полностью. Пенсии и доплаты за инвалидность не хватало для покупки дорогих лекарств и на ежедневные расходы. Деньги, которые гражданский муж перечислял на ее счет с 2014 года до момента смерти, были для истицы практически единственным источником существования.

Чиновники департамента городского имущества подали в суд встречный иск к нашей героине. По мнению чиновников, нет никаких доказательств того, что сожительница на самом деле находилась на иждивении покойного, поэтому квартира является выморочным имуществом и по закону должна перейти в городскую собственность. Аргументы чиновников районный суд признал достойными и встал на сторону города. По мнению суда, документы нашей героини не подтверждают того, что помощь мужчины была постоянным и основным источником средств к существованию.

Городской суд с мнением районных коллег согласился и Второй кассационный суд также.

Но гражданская жена дошла до Верховного суда, и тот ее доводы услышал и посчитал их достойным внимания. Сначала Верховный суд напомнил коллегам про свой Пленум (от 29 мая 2012 г. № 9) "О судебной практике по делам о наследовании". Там было сказано следующее: "Находящимся на иждивении может быть признано лицо, которое на протяжении года находилось на полном или частичном содержании покойного. Иждивенец может иметь другой источник дохода". Пленум Верховного суда предлагает оценивать соотношение собственного дохода и оказываемой наследодателем помощи.

По мнению Верховного суда, местные суды должным образом не дали оценку материальной помощи нашей истице ее гражданского мужа, поэтому не могли определить соотношение между получаемым доходом (это пенсия и выплата по инвалидности) и материальной помощью со стороны покойного. Истица объясняла в суде, что весь год до своей смерти ее сожитель переводил деньги от сдачи в аренду квартиры на банковский счет женщины. Ее слова подтверждала выписка по вкладу. По мнению Верховного суда, такое доказательство районный суд отверг немотивированно.

В итоге всех разъяснений Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила все принятые по делу решения и отправила спор на новое рассмотрение.