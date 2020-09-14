Вильфанд: Четверг станет самым теплым днем недели в европейской части России

В центре европейской части России в четверг, 17 сентября, столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что этот день станет самым теплым на неделе.

По его словам, это связано с мощным выносом тепла по восточной периферии циклона. Ожидается +21…23, местами до +24 градусов. Однако это не бабье лето, так как погода будет не антициклонической, рассказал Вильфанд РИА Новости.

Говоря о погоде в европейской части России на этой неделе, метеоролог отметил, что в целом она будет разная. В центре ожидается небольшое понижение до 14-17 градусов, но температура будет выше нормы на два градуса. В понедельник и среду будут небольшие дожди. А после теплого четверга прогнозируется понижение температуры на 6-8 градусов.

Роман Вильфанд также предупредил, что следующие выходные не будут такими комфортными, как нынешние. "Как только отмечается такая холодная погода, надо радоваться и ждать бабьего лета", - отметил синоптик.