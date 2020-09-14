Военнослужащие Беларуси примут участие в учении "Кавказ-2020"

Командно-штабные учения "Кавказ-2020", которые состоятся на территории Российской Федерации с 21 по 26 сентября, пройдут и с участием военнослужащих Беларуси. Со стороны Вооруженных Сил РБ, уточнили в понедельник БЕЛТА в военном ведомстве, примет участие батальонная тактическая группа механизированной бригады. А всего в маневрах "Кавказ-2020", которые пройдут в два этапа, информирует агентство, ожидается участие около 13 тысяч военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

На первом этапе учений, сообщает агентство, органы военного управления проведут планирование боевых действий. Будут отрабатываться вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц по отражению ударов средств воздушного нападения, ведению разведывательно-поисковых и оборонительных действий. На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками во время проведения совместных боевых действий.

Также в ходе учения предусмотрены практические мероприятия, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.

Как ранее сообщал ТАСС, РФ пригласила на учения также военнослужащих Армении, Китая, Мьянмы и Пакистана, которые вместе с коллегами из Союзного государства примут участие в отработке совместных действий. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей. Общее количество иностранных военных составит до тысячи человек.