Володин прокомментировал предварительные итоги выборов

Выборы в регионах прошли в конкурентных условиях, и "Единая Россия" подтвердила свои лидирующие позиции вместе с другими парламентскими партиями. Об этом, комментируя итоги голосования 11-13 сентября, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Проведение выборов в течение трех дней обеспечило безопасность граждан и положительно сказалось на явке, считает спикер, которого цитирует пресс-служба ГД.

- Выборы в единый день голосования - важное политическое событие в жизни страны, особенно когда речь идет о голосовании, предваряющем федеральные выборы 2021 года, - отметил Володин. - По итогам прошедших выборов мы можем оценить эффективность принятого решения о возможности голосования в течение трех дней.

Глава нижней палаты напомнил, что обсуждение этой законодательной инициативы было бурным. И при принятии нормы, разрешающей голосовать в течение трех дней, власти взвесили все плюсы и минусы.

- Сегодня, по итогам выборов по свободным округам в Государственную Думу, губернаторов, региональных и муниципальных парламентов, мы видим, что приняли правильное решение, - заявил Володин.

Несмотря на пандемию, большое количество людей пришло на избирательные участки, подчеркнул он.

- Граждане положительно отзываются о голосовании в течение трех дней. Они смогли найти возможность проголосовать за своего кандидата, политическую партию, - добавил председатель Госдумы.

По его оценке, выборы проходили в конкурентных условиях с участием большого количества кандидатов и партий. В результате "Единая Россия" подтвердила свои лидирующие позиции вместе с другими парламентскими партиями, считает Володин.

- Это говорит об эффективной партийной системе, а также о поддержке граждан на разных уровнях, - констатировал он.

Спикер отметил и успехи других партий, участвовавших в выборах. Они также получили шанс проявить себя, и "у ряда из них это получилось".

- Наша партийно-политическая система открыта, и конкурентная среда дает такие возможности, - резюмировал Вячеслав Володин.