ВОЗ согласует с Россией план борьбы с неинфекционными заболеваниями

Мурашко также отметил, что сегодня необходимо не только бороться с COVID-19, но и не забывать обо всех остальных пациентах, нуждающихся в медицинской помощи. Он напомнил, что пандемия стала серьезным испытанием для систем здравоохранения всех государств, при этом она показала, насколько огромную роль играет международная взаимопомощь и обмен лучшими практиками. "Сегодня многие страны помогают своим соседям, и это самый большой прорыв последнего полугодия", - следует из его слов. Министр подчеркнул, что Россия обладает уникальным опытом эффективного противодействия новой коронавирусной инфекции, а также оказывает весомую финансовую и экспертную поддержку как ВОЗ, так и другим странам в борьбе с пандемией.
На следующей неделе Мурашко обсудит с представителями ВОЗ в Европе вопросы профилактики неинфекционных заболеваний. Встреча пройдет в Москве, рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. "Я планирую визит в Москву для того, чтобы совместными усилиями с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко продумать новый план борьбы с неинфекционными заболеваниями на ближайшие пять лет", - сказал он. Доктор Клюге подчеркнул, что в период пандемии 22% населения в Европе прервали рутинную иммунизацию населения и не лечили туберкулез, а в 28 странах на 50% замедлилась система уведомлений о выявлении неинфекционных заболеваний. Между тем меры адекватного реагирования в вопросе профилактики неинфекционных заболеваний очень важны, подчеркнул представитель ВОЗ в Европе.