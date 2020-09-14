ВОЗ согласует с Россией план борьбы с неинфекционными заболеваниями

Новости

В России открылась первая международная школа квантовых вычислений 20:21
Госпитализирован экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен 19:52
Кузнецова навестила в больнице вывезенных из Сирии детей 19:35
Генпрокуратура передала дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции ФРГ 19:27
В России будут готовить кинопродюсеров для работы на международном уровне 19:22
Путин ликвидировал центр управления в кризисных ситуациях 19:05
Стандарт развития территорий будет обязательным для проектов с господдержкой 19:00
Придуман новый способ поступить в театральный институт 18:47
В Москве осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность 18:11
Александр Дрозденко победил на выборах в Ленобласти 18:09
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного 18:00
Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии 17:37
Путин и Лукашенко обсудили план военных учений 17:35
"Автодор": ДТП с пострадавшими стало меньше на 20 процентов 17:29
Академия блогеров открывается в Москве 17:17
МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен 17:09
Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина 16:55
Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время" 16:40
СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом 16:31
Российская школьница подверглась нападению на отдыхе в Турции 16:26
Вышел трейлер немецкого сериала "Германия 89" 16:14
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 16:02
СМИ: Лаутаро Мартинес хочет в "Барселону", но "Интер" продает его в "Реал" 16:01
Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 15:50
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 19:55
Рубрика: Общество

Лечебная тревога

ВОЗ согласует с Россией план борьбы с неинфекционными заболеваниями
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
"Мы разочарованы транспарентностью формирования независимой комиссии ВОЗ и хотели бы попросить, чтобы Российская Федерация активно была подключена к процессу обсуждения мер по борьбе с пандемией", - заявил в своем выступлении в рамках Семидесятой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ глава российского минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что ряд ключевых решений по выполнению резолюции принимались руководством Всемирной организации здравоохранения без надлежащего учета мнений стран-членов.
Фото: AFP
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса

Мурашко также отметил, что сегодня необходимо не только бороться с COVID-19, но и не забывать обо всех остальных пациентах, нуждающихся в медицинской помощи. Он напомнил, что пандемия стала серьезным испытанием для систем здравоохранения всех государств, при этом она показала, насколько огромную роль играет международная взаимопомощь и обмен лучшими практиками. "Сегодня многие страны помогают своим соседям, и это самый большой прорыв последнего полугодия", - следует из его слов. Министр подчеркнул, что Россия обладает уникальным опытом эффективного противодействия новой коронавирусной инфекции, а также оказывает весомую финансовую и экспертную поддержку как ВОЗ, так и другим странам в борьбе с пандемией.

Россия обладает уникальным опытом эффективного противодействия COVID-19

На следующей неделе Мурашко обсудит с представителями ВОЗ в Европе вопросы профилактики неинфекционных заболеваний. Встреча пройдет в Москве, рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. "Я планирую визит в Москву для того, чтобы совместными усилиями с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко продумать новый план борьбы с неинфекционными заболеваниями на ближайшие пять лет", - сказал он. Доктор Клюге подчеркнул, что в период пандемии 22% населения в Европе прервали рутинную иммунизацию населения и не лечили туберкулез, а в 28 странах на 50% замедлилась система уведомлений о выявлении неинфекционных заболеваний. Между тем меры адекватного реагирования в вопросе профилактики неинфекционных заболеваний очень важны, подчеркнул представитель ВОЗ в Европе.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году