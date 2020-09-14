ВОЗ согласует с Россией план борьбы с неинфекционными заболеваниями

"Мы разочарованы транспарентностью формирования независимой комиссии ВОЗ и хотели бы попросить, чтобы Российская Федерация активно была подключена к процессу обсуждения мер по борьбе с пандемией", - заявил в своем выступлении в рамках Семидесятой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ глава российского минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что ряд ключевых решений по выполнению резолюции принимались руководством Всемирной организации здравоохранения без надлежащего учета мнений стран-членов.

Мурашко также отметил, что сегодня необходимо не только бороться с COVID-19, но и не забывать обо всех остальных пациентах, нуждающихся в медицинской помощи. Он напомнил, что пандемия стала серьезным испытанием для систем здравоохранения всех государств, при этом она показала, насколько огромную роль играет международная взаимопомощь и обмен лучшими практиками. "Сегодня многие страны помогают своим соседям, и это самый большой прорыв последнего полугодия", - следует из его слов. Министр подчеркнул, что Россия обладает уникальным опытом эффективного противодействия новой коронавирусной инфекции, а также оказывает весомую финансовую и экспертную поддержку как ВОЗ, так и другим странам в борьбе с пандемией.

Россия обладает уникальным опытом эффективного противодействия COVID-19

На следующей неделе Мурашко обсудит с представителями ВОЗ в Европе вопросы профилактики неинфекционных заболеваний. Встреча пройдет в Москве, рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. "Я планирую визит в Москву для того, чтобы совместными усилиями с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко продумать новый план борьбы с неинфекционными заболеваниями на ближайшие пять лет", - сказал он. Доктор Клюге подчеркнул, что в период пандемии 22% населения в Европе прервали рутинную иммунизацию населения и не лечили туберкулез, а в 28 странах на 50% замедлилась система уведомлений о выявлении неинфекционных заболеваний. Между тем меры адекватного реагирования в вопросе профилактики неинфекционных заболеваний очень важны, подчеркнул представитель ВОЗ в Европе.