ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

В мире за сутки выявлено 307 930 случаев заражения коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это рекордный показатель с начала пандемии.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован шестого сентября - 306 857 заболевших, пишет РИА Новости. Всего в мире подтверждено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, за время пандемии скончались 917 417 человек.

Эксперты отмечают, что большая часть заражений приходится на обе Америки, где в общей сложности выявлено почти 14,7 миллиона заболевших. На втором месте Юго-Восточная Азия - около 5,4 миллиона случаев COVID-19. На третьем - Европа, где заболели 4,8 миллиона жителей.