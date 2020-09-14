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14.09.2020 23:39
Рубрика: Экономика

Укол "Вектором"

Вторая российская вакцина от COVID-19 может стать доступной в ноябре
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 206(8260)
Первая партия вакцины от коронавируса ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора может быть выпущена в ноябре. Как и в случае с первой вакциной, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, вывод препарата на рынок будет упрощенным.

О сроке выхода вакцины сообщил завлабораторией ГНЦ "Вектор" Ильназ Иматдинов на Первом канале. Он пояснил, что анализ иммунного статуса у всех участников испытаний вакцины показал наличие антител к коронавирусу, при этом лишь шестеро из 100 отметили незначительные побочные проявления. "Эта вакцина штатно движется к этапу регистрации. Сейчас она завершает клинические исследования, после пройдет экспертизу. Если клинические исследования покажут, что все пройдет благоприятно, будет проведена регистрация", - говорил глава минздрава Михаил Мурашко.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Вакцина от "Вектора", как говорят в Роспотребнадзоре, характеризуется высокой степенью безопасности. Она не содержит живой вирус, формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Действующее начало вакцины - синтетические аналоги участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает патогенную частицу. Вакцина называется "ЭпиВакКорона".

Тем временем всего за две недели в Москве набрано 55 тысяч волонтеров, что даже больше, чем необходимо для пострегистрационного этапа клинических испытаний вакцины "Спутник V", сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Планировалось, что в нем примут участие 40 тысяч добровольцев. "Скорость набора во многом обусловлена пониманием волонтерами безопасности и эффективности платформы человеческих аденовирусных векторов, которая лежит в основе российской вакцины и неоднократно проверялась экспертами из разных стран", - уверен Дмитриев.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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