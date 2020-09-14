Выросло количество афер с квартирами

Эксперты Финансового университета при правительстве России провели исследование статистики МВД и судебной практики и выявили тревожную тенденцию: растет число афер с квартирами. С данными выводами согласны и представители Ассоциации юристов России.

В этом году за полгода зафиксировано 4,1 тысячи преступлений, связанных с операцией с недвижимостью. В период действия ограничительных мер, принятых из-за пандемии, мошенники активизировались. С одной стороны, им, как и всем, нужно было искать пути заработка в непростой, с экономической точки зрения, ситуации. Правда, отличие мошенников от остальных граждан в том, что они ищут незаконные пути заработка, но это к слову.

С другой стороны, возникли комфортные условия: люди сидят по домам, личный прием во многих инстанциях ограничен, так что жертвы преступлений или те, кто способен помешать аферистам, могут не успеть вовремя среагировать.

Впрочем, рост числа преступлений на рынке недвижимости идет уже в течение пяти лет, так что пандемия не изменила тренд, а только придала ему новый импульс. При этом раскрываются подобные преступления не так часто, как совершаются. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полтора года (2019 год и шесть месяцев нынешнего) был вынесен 981 обвинительный приговор за мошеннические действия в сфере недвижимости. При этом за 2018 год был вынесен 991 приговор. Чаще всего люди, пострадавшие от мошенников и лишившиеся крыши над головой, вынуждены затевать гражданские процессы, чтобы в результате утомительных процедур вернуть себе квадратные метры. В таких процессах, как правило, мошенники при любом раскладе остаются в плюсе, а добросовестная сторона теряет большие деньги. Ведь пока дело доходит до судебного разбирательства, мошенники зачастую успевают перепродать жилье и исчезнуть. Так что лишившийся жилья человек должен судиться с добросовестными покупателями, а самих мошенников уже не найти.

В 2019 году был рассмотрен 2701 иск об оспаривании прав на недвижимость. В 2018 году было 2613 исков. А, для сравнения, в 2016 году был рассмотрен только 961 иск.

"На рынке недвижимости встречаются разнообразные мошеннические схемы, с которыми сталкиваются покупатели и продавцы, - говорит член Ассоциации юристов России Коба Оржония. -Например, откровенно мошеннические схемы при использовании поддельных документов, в том числе паспорта, доверенности, завещания и т.д.".

При росте афер количество обвинительных приговоров за мошенничество с недвижимостью сокращается, пострадавшим, как правило, приходится затевать гражданский процесс

В свою очередь партнер юридической фирмы Павел Курлат подтверждает: практика показывает, что доля раскрываемости дел, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, низкая.

"К сожалению, правоохранительным органам расследовать подобные случаи неинтересно, - говорит он. - Ведь чаще всего установление участников мошеннических схем занимает много времени, сложно и долго приходится доказывать умысел недобросовестности или мошенничества. Поэтому часто установить виновных и привлечь их к ответственности не удается".