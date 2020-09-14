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Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг"

Новости
    14.09.2020, 15:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован русский трейлер произведенного парагвайскими умельцами фильма ужасов "Морг" (Morgue).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов"

"Провести ночь в морге региональной больницы - то еще развлечение не для слабонервных, и новенькому охраннику Диего Мартинесу (актер Пабло Мартинес) в этом плане "повезло".

На первом же дежурстве он замечает очень странные вещи", - анонсирует синопсис. Поясняя, что далее бедняга "сталкивается с потусторонней сущностью, способной прятаться в тени и настроенной явно враждебно".

Режиссер, сценарист и продюсер - дебютант Уго Кардозо.

Фото: youtube.com
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"Новое "Паранормальное явление", - утверждают эксперты. Так себе комплимент, прямо скажем.

В кино - с 1 октября.

Ранее в Сети появился буквально зверский трейлер французского фильма ужасов "Анонимные животные".

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