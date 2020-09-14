Зачем Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США

Президент США Дональд Трамп в погоне за голосами избирателей подписал исполнительный президентский указ о снижении цен на лекарства в США.

Как сообщает Национальное общественное радио (NPR) цель указа - привязать цены на лекарства в США, выписываемые для пожилых американцев по рецептам, к стоимости аналогичных препаратов в других развитых странах мира. Речь идет о внесении изменений в государственную социальную программу Medicare, в рамках которой престарелые граждане обеспечиваются необходимыми медикаментами.

Отныне их стоимость не может завышаться страховыми компаниями и быть больше, чем в государствах с аналогичными США макроэкономическими показателями. Если это происходит, то программа Medicare не будет оплачивать такие медикаменты. Известно, что в Европе и даже соседних с США странах - Мексике и Канаде - цены на лекарства существенно ниже, чем в Америке. А ведущие американские фармакологические компании, включая Pfizer Inc., Johnson & Johnson зарабатывают сотни миллиарды долларов на завышенных ценах на медикаментах.

"Недопустимо, чтобы американцы платили больше за те же самые лекарства, которые производятся в тех же местах", - говорится в тексте указа Трампа.

Как пишет газета The Wall Street Journal, влиятельная фармакологическая индустрия США быстро раскритиковала нововведение Белого дома, который, несмотря на все усилия, так и не смог полюбовно договориться с крупным фармбизнесом. В частности, представители фирмы PhRMA уже заявили, что происходит "атака на компании, которые круглосуточно работают над тем, чтобы победить COVID-19".

Специалисты отмечают, что реформа Трампа в области снижения стоимости лекарств в США не принесет немедленного эффекта и лишь запустит длительную бюрократическую процедуру в этом направлении. Успешно завершиться она сможет лишь в случае переизбрания действующего президента США на второй срок.

Именно электоральными соображениями и объясняется повышенное внимание Дональда Трампа к болезненной для многих американцев теме завышенной стоимости лекарств и в целом здравоохранения в США. Кроме того, популистский ход Трампа в этом направлении призван нейтрализовать потери для его администрации от провальной борьбы с пандемией COVID-19. И нет никаких сомнений, что в ходе финальной части избирательной кампании действующий американский лидер не раз будет рекламировать свою "лекарственную реформу".