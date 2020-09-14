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14.09.2020 21:05
Рубрика: Власть

Захарова назвала отговорками предложение ФРГ обращаться в ОЗХО по делу Навального

Текст: Юрий Когалов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отговорками заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, предложившего Москве обратиться в Организацию по запрещению химического оружия за разъяснениями в ситуации с Навальным. Об этом она заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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"Мы увидели сегодня заявление господина Мааса относительно того, цитирую, "за всеми данными, которые ожидает Россия, ей следует обращаться в ОЗХО". Извините, это просто какая-то настоящая отговорка, это если говорить мягко. Учитывая тот резонанс и ту остроту вопроса, которую мы сейчас все наблюдаем, честно говоря, хочется подобрать уже выражение покрепче, потому что так нельзя", - отметила Захарова.

Ранее Маас заявил, что эксперты ОЗХО взяли пробы у Навального в берлинской клинике Charite, и Россия как член этой организации может направлять ей свои запросы.

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