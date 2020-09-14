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14.09.2020 19:35
Рубрика: Власть

Плюс к окладу

На этой неделе заканчивается обсуждение нового звания для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Ведомство Александра Бастрыкина предложило учредить для следователей и прокурорских работников новые почетные звания. Следственный комитет предлагает присваивать звания "Заслуженный сотрудник следственных органов РФ" и "Заслуженный работник прокуратуры РФ". Это предложение содержалось в законопроекте, который можно посмотреть на портале правовых актов.

У нас в стране для всех сотрудников этих двух ведомств пока существует лишь одно почетное звание - "Заслуженный юрист РФ". Документ предлагает в дополнение к этому уже существующему званию ввести звания "Заслуженный сотрудник следственных органов РФ" и "Заслуженный работник прокуратуры РФ". При этом подчеркивается, что все эти звания будут иметь равный статус.

Фото: REUTERS
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Для будущих обладателей любого из этих почетных званий Следственный комитет РФ предлагает и приятный бонус - ввести надбавку в размере 10 процентов от оклада. А еще документ предусматривает надбавку за нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры РФ" также в размере 10 процентов оклада, плюс надбавка за классный чин. Но и это не все. Надбавка за ученую степень составит пять процентов оклада для кандидатов наук и доцентов, десять процентов - для докторов наук и профессоров. Заканчивается общественное обсуждение этого законопроекта 18 сентября.

Напомним, что действующее сейчас звание "Заслуженный юрист РФ" дают начиная с 1996 года юристам за личные заслуги. Таким званием награждают за совершенствование законодательства, развитие отечественной юридической науки.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Следственный комитет

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