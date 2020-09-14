Завершается прием заявок банков на увеличение выдачи льготной ипотеки

Прием заявок от банков на увеличение лимитов выдачи ипотеки с господдержкой завершает в понедельник ДОМ.РФ.

"Прием заявок завершится на следующей неделе, - сказал на днях управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. - Сейчас мы отмечаем, что банки интересуются возможностью подать заявки на дополнительно выделенные по поручению правительства 160 млрд рублей. Сегодня программа востребована населением. Выдано уже 169,3 тыс. кредитов на 464,8 млрд рублей".

Первоначально общий лимит по программе льготной ипотеки по ставке до 6,5% равнялся 740 млрд рублей. Заявки на участие в программе, которая должна была поддержать спрос на жилье в условиях пандемии, подали 59 банков и 3 некредитные организации. Право выдать почти половину кредитов от лимита в 740 млрд рублей получил Сбербанк (более 316,3 млрд рублей). ВТБ было выделено 175,7 млрд рублей, банку ДОМ.РФ - 35,1 млрд рублей.

К середине сентября банк ВТБ, в частности, выдал около 30 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 91 млрд рублей. В банке отметили, что планируют реализовать весь выделенный первоначально лимит. А Райффайзенбанк уже в начале июля объявил о приостановке приема заявок на льготную ипотеку из-за того, что объем выданных кредитов и одобренных заявок приблизился к выделенному ему лимиту.

Поскольку программа стартовала весьма успешно, в конце июля общий лимит средств был увеличен с 740 до 900 млрд рублей. Распределение дополнительных лимитов началось в сентябре. После завершения приема заявок от банков ДОМ.РФ в течение 10 дней должен распределить дополнительные 160 млрд рублей между заявителями. Если общий объем заявок будет превышать 160 млрд рублей, лимиты распределят между банками пропорционально запрошенным средствам. Если сумма будет меньше, заявки удовлетворят полностью.

Программа ипотеки под 6,5% должна завершиться 1 ноября. Дискуссия о том, нужно ли ее продлевать, пока не закончена, отметил на минувшей неделе глава Минстроя Владимир Якушев, выступая на Международном инвестиционном форуме PROESTATE.Live. Минстрой будет предлагать продление программы, однако все будет зависеть, помимо прочего, от возможностей федерального бюджета.