"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных

Авиакомпания "Аэрофлот" изменила правила перевозки животных. С 15 сентября пассажиры смогут взять с собой только один контейнер и только с одним прирученным животным. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Исключение составляют котята или щенки в количестве не более трех в возрасте старше восьми недель, но не старше шести месяцев, которые могут перевозиться в пассажирском салоне при условии, что масса животных вместе с контейнером не превышает 8 кг", - уточняется в сообщении "Аэрофлота" для пассажиров.

Пассажирам, перевозящим более чем одного взрослого питомца, предлагается воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании.

Изменения будут вноситься в несколько этапов и внедряться постепенно в течение нескольких месяцев. Первый этап программы начинается уже сегодня, 15 сентября. В сообщении авиакомпании отмечается, что перевозчиком животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Кроме того, отдельно оговаривается, что даже при соблюдении правила "один пассажир - одно животное", питомец должен быть комнатным и прирученным.

В последний раз "Аэрофлот" вносил изменения в правила перевозки животных в феврале 2019 года, тогда новые требования коснулись размеров жестких контейнеров и сумок-переносок для перевозки животных в салоне самолета. Правилами устанавливалось, что размер такого контейнера по сумме трех измерений не должен превышать 126 см (раньше допускалось 135 сантиметров), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине были ограничены размером 44х30х26 см (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров).

Тогда же вводилось и требование к весовой массе животного вместе с контейнером - не более 8 кг. Если общая масса больше, то перевозка разрешена только в багажном отсеке.

В авиакомпании подчеркивают, что все предъявляемые требования полностью соответствуют российским и международным стандартам.