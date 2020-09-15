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15.09.2020 20:10
Рубрика: Культура

Кино против депрессии

Александр Молочников на "Кинотавре" представил премьеру "Скажи ей"
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Режиссер Александр Молочников подкупил почти исповедальной искренностью на "Кинотавре" и стал одним из немногих на фестивале, чья съемочная группа не получила на пресс-конференции ни одного каверзного и даже просто неудобного вопроса.
В фильме блестяще играют Артем Быстров и Светлана Ходченкова. Фото: ОРКФ "Кинотавр" В фильме блестяще играют Артем Быстров и Светлана Ходченкова. Фото: ОРКФ "Кинотавр"
В фильме блестяще играют Артем Быстров и Светлана Ходченкова. Фото: ОРКФ "Кинотавр"

Его фильм "Скажи ей" (продюсерская компания "Среда") - "про простых людей, без особенностей. Рекомендую настроиться на простые лады", - советовал Александр Молочников перед премьерой. Жанровая точность интонации его картины обезоруживала.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Театральный актер, ведущий режиссер МХТ имени Чехова во времена Олега Табакова и дважды лауреат премии Табакова, на "Кинотавре" он представил свой второй полнометражный фильм. Дебютными "Мифами", с которыми он также участвовал в основном конкурсе на "Кинотавре" три года назад, удивил тем, что собрал в кадре звезд первой величины и доверил им всем яркие, но небольшие эпизоды. И Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Ксения Раппопорт, Максим Суханов (актерский список тянется в бесконечность) сыграли их в свое удовольствие, работать с актерами Александр Молочников умеет и любит и может сделать так, что те соглашаются на самые невероятные предложения. В картине "Скажи ей" у него блестяще играют Артем Быстров и Светлана Ходченкова, Игорь Черневич, Алексей Серебряков и Ирина Розанова, но все-таки главный акцент истории он делает на совсем юного актера - тринадцатилетнего Кая Гетца.

- Если говорить про меня, то у меня в этом возрасте тоже был переходный период, но такого, как у героя фильма, со мной не случалось. Да и вообще, кто я такой, чтобы снимать про свою жизнь фильм? Реального там минимум: я действительно жил в детстве в Америке, мои родители тоже в разводе, - говорит режиссер Молочников. - Но я пытался фантазировать на эту тему, представить, что было бы, если бы эта история произошла со мной.

Тема фильма все-таки довольно распространенная и универсальная: развод родителей, попытки разделить ребенка - это не то кино, снимать которое нужно, сильно самовыражаясь. Здесь нет сверхтемы, а у большинства режиссеров она бывает и идет нитью через все их творчество.

Мне все хотелось сделать максимально простым. В "Скажи ей" самые обычные родители, которые любят своего ребенка, но зашли в тупик в отношениях друг с другом и теперь ежедневно совершают ошибки, повышая уровень взаимной ненависти. Мне не хотелось делать никого из них правее другого. Если удалось, значит, это победа. Это же не история каких-то уродливых родителей, которые бьют своих детей или просто к ним равнодушны. В фильме нет отрицательных персонажей. Даже тот американец, в которого влюбляется мама. Мы сделали все, чтобы он не выглядел таким злобным америкосом, который приехал, чтобы забрать нашего русского мальчика в их порочную Америку...

Культура Кино и ТВ Наше кино 31-й фестиваль "Кинотавр"

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