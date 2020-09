Меньше двух недель осталось до Гран-при России, который пройдет в сочинском Олимпийском парке 25-27 сентября. Как пандемия коронавируса повлияла на подготовку к этапу, почему организаторам было важно провести гонку со зрителями и о многом другом рассказал генеральный директор АНО РОСГОНКИ, промоутер Гран-при России Алексей Титов.

Автодром будет как новенький

До старта гонки в Сочи осталось две недели. Как оцениваете свою готовность к Гран-при России?

Алексей Титов: С нетерпением ждем гонки. Команда РОСГОНОК и последние несколько месяцев работает не покладая рук. Задействованы в организации и представители различных ведомств, госструктур, министерств и так далее. В этом году в связи с эпидемией работы для всех много.

Этап "Формулы-1" - уникальное соревнование, аналогов которому среди мероприятий, проводимых на территории РФ в этом году, нет

В морской порт Новороссийска уже начали прибывать первые грузы. В Сочи прибудут семь грузовых самолетов. В этом году ожидаем от 900 до 1000 тонн грузов. Чуть-чуть меньше, чем обычно, все-таки внутренний регламент "Формулы-1" в связи с коронавирусом коснулся не только сокращений персонала, но и объемов техники. Готова временная структура, которая необходима для организации Гран-при. Это различные складские помещения для команд "Формулы-1" и "Формулы-2", кухни, центры маршалов, входные группы Олимпийского парка и прочее. В обязательном порядке выполнили косметический ремонт зданий и сооружений, проведено техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции, противопожарных систем, подготовлены гаражи команд "Формулы-1" с учетом требований Международной федерации автоспорта для проведения гонки. Несмотря на то, что Гран-при мы проводим в седьмой раз, команды будут приезжать на новый, свежий автодром. На этой неделе мы начнем завозить оборудование для монтажа сцены, дизайн которой будет посвящен 70-летию "Формулы-1".

Как повлияла обстановка с коронавирусом на подготовку к этапу?

Алексей Титов: На ситуацию можно смотреть по-разному. Сокращение количества посетителей ведет к сокращению количества услуг. Но при этом надо понимать, что в приоритете для нас жизнь и здоровье всех наших гостей. Поэтому этот же операционный блок усилился втройне, в частности, это касается проработки различных антиковидных регламентов, согласование регламентов с соответствующими органами. В целом, набор задач, которые нужно было решить в преддверии гонки и еще предстоит решить, был в некотором смысле непривычен, но наша команда решает эти задачи с большим профессионализмом.

В течение лета периодически появлялись сообщения о возможной отмене Гран-при России в этом году. Такая вероятность действительно существовала?

Алексей Титов: Характерной особенностью ситуации с пандемией является непредсказуемость. Любое запланированное мероприятие могло оказаться под угрозой из-за коронавируса. Многие вещи и мероприятия действительно отменились. Гран-при России в этом плане - исключение. Очень много для нас зависело от развития эпидемиологической обстановки на территории Краснодарского края и Российской Федерации в целом. Как видим, ситуация постепенно стабилизировалась. Колоссальная координационная работа со стороны правительства РФ, Минздрава, Роспотребнадзора - все это в совокупности позволило нам в итоге сохранить этап.

В какой-то момент велись разговоры о проведении в Сочи двух гонок подряд. Это были всего лишь разговоры или они имели реальные основания?

Алексей Титов: теоретически мы, конечно, могли бы провести две гонки. Идея, так или иначе, была озвучена и коротко с коллегами обсуждалась. Однако развития она не получила, поскольку мы пришли с "Формулой" к совместному решению, что хотим провести одну традиционную гонку. Прикидывали, как может выглядеть вариант с двумя заездами, и пришли к выводу, что ни нам, ни "Формуле-1" он не подходит.

"Формула-1" официально подтвердила Гран-при России 10 июля. Насколько это было комфортно для вас с точки зрения оставшегося времени для подготовки к этапу?

Алексей Титов: Здесь надо понимать, что "Формула-1" подтверждала наш этап после того, как мы со своей стороны подтвердили готовность к его проведению. Безусловно, мы были в тесном контакте с организационным комитетом, своевременно информировали коллег о возможных вариантах проведения гонок, рисках, времени, которое нам необходимо для принятия решений. Поэтому в целом, подтверждение Гран-при России 10 июля не было для нас сюрпризом. Поэтому мы его спокойно приняли и продолжили подготовку. Понятно, что какие-то вопросы до подтверждения были поставлены на паузу, но и до окончательного решения по определенным задачам велась работа.

Насколько важно для вас было провести этап "Формулы-2", учитывая большое количество российских гонщиков в этой серии?

Алексей Титов: Безусловно, организация гонки "Формулы-2", как и этапа в целом, была для нас очень важным моментом. Как вы правильно заметили, в этой серии выступает много россиян. И нам хотелось сделать приятное не только зрителям, но и ребятам, потому что выступление на домашнем автодроме всегда очень памятное и очень яркое событие, особенно если еще удается попасть на пьедестал. А парни у нас быстрые, занимать призовые места у них получается. Не менее важно для нас было привезти и "Формулу-3", но самую младшую формульную серию ковид все-таки победил. Сезон у них получился очень коротким и насчитывает всего десять этапов, если не ошибаюсь. А вот с организатором "Формулы-2" мы нашли общий язык. Они как промоутеры серии тоже понимают всю важность для наших ребят выступить на домашнем автодроме.

Ковидный sold out

Формально, этап на итальянской трассе Муджело стал первым с болельщиками, но по факту именно в Сочи пройдет первый Гран-при с большим количеством зрителей. На какой опыт ориентировались при подготовки гонки в России. Учитывался ли опыт российской футбольной Премьер-лиги, зарубежных соревнований?

Алексей Титов: В первую очередь мы следили за текущей обстановкой на территории Российской Федерации, смотрели, как складывается ситуация на других гонках, различных мероприятиях. Разумеется, следили за футболом. То, что на матчи стали запускать болельщиков, было для нас очень важным показателем. Решение о том, что Гран-при пройдет с большим количеством зрителей, прорабатывалось долго и до сих пор прорабатывается. Конечно же, мы руководствуемся существующими предписаниями, но в то же время понимаем, что "Формула-1", это не футбол, не баскетбол, не хоккей, гонка проходит не на закрытой арене, не на ограниченном пространстве стадиона. Речь идет об Олимпийском парке, открытом пространстве, пребывание в котором ничем не отличается от нахождения в привычной нам городской среде. Что касается размещения на трибунах, безусловно, вопрос был детально проработан. Будет обеспечена возможность соблюдения социальной дистанции. В то же время мы надеемся на сознательность граждан. Условия для этого создадим. Учитывая неполную загруженность трибун, будет достаточно места для рассадки, чтобы смотреть гонку комфортно, обезопасив себя от лишних контактов с окружающими. Да, схожих прецедентов на данный момент нет, но и "Формула-1", по своей сути, уникальное соревнование, аналогов которому среди мероприятий, проводимых на территории РФ в этом году, нет. Поэтому и подход наш должен быть нестандартным.

Насколько ситуация с коронавирусом повлияла на темпы билетных продаж?

Алексей Титов: Здесь все очень просто. В момент сильных ограничений и самоизоляции, грубо говоря, с конца марта по май темпы продаж были на не высоком уровне. Но после того, как начали постепенно снимать ограничения на местном и федеральном уровнях, а затем официально подтвердили гонку, темпы пошли вверх. Сейчас хочется повесить табличку sold out, что в принципе так и есть: с точки зрения достигнутых договоренностей и ограничений мы свой лимит практически исчерпали и сейчас билетов почти не осталось в продаже. Но вообще это не sold out, потому что свободные места будут в достаточном количестве для соблюдения социальной дистанции. Назовем его, ковидный sold out.

Как с мерами безопасности состыкуется насыщенная концертная программа, развлекательные активности во время уик-энда?

Алексей Титов: Мы будем максимально активно информировать болельщиков о разных способах минимизировать риск заражения в дни проведения мероприятия. Будем рассказывать им об этом по громкой связи, с помощью волонтеров, развесим соответствующие таблички. Намерены полностью ориентироваться на действующие на текущий момент рекомендации Роспотребнадзора, постараемся предоставить гостям возможность соблюдать все необходимые правила. Будет возможность купить средства индивидуальной защиты. Повторюсь, как и в любой нормальной, повседневной городской жизни мы будем отталкиваться от сознательности людей.

Вообще сложно заманивать звезд первой величины для выступления на "Формуле-1"?

Алексей Титов: Гран-при России - яркое и масштабное событие, поэтому при переговорах с артистами мы видим их искреннюю заинтересованность. Безусловно, есть ряд требований как с нашей, так и с их стороны. И если наши ожидания и пожелания сходятся с ожиданиями и пожеланиями артистов, договориться всегда легко. Артисты, которые будут выступать на нашем этапе, любимы публикой, и мы рады, что нам удалось привезти именно такой отличный лайн-ап, в который войдет Земифра, Therr Maitz и Tesla Boy. Кроме того, перед концертами зрителей будут развлекать известные диджеи: 25 сентября, перед концертом группы Therr Maitz, музыкальный сет на Центральной площади Олимпийского парка отыграет Александр Нуждин. 26 сентября, перед концертом Земфиры, на сцене в Олимпийском парке выступит легендарный телерадиоведущий и виджей MTV Россия Александр Анатольевич, который будет еще и ведущим всех выступлений, а в заключительный день российского этапа чемпионата мира Формулы 1 перед выступлением Tesla Boy диджей-сет отыграет Марк Щедрин.

Больше, чем зрители на трибуне

Вы в нескольких интервью говорили, что не будет в привычном понимании прогулки по пит-лейн, автограф сессии с гонщиками. Будут ли какие-то активности, альтернативные именно этим?

Алексей Титов: Мы сейчас активно работаем над этим моментом. Именно из-за повышенного риска распространения вируса был скорректирован формат перечисленных вами мероприятий. В отличие от Олимпийского парка на пит-лейне или во время автограф-сессии качественно обеспечить соблюдение норм социального дистанцирования было бы невозможно. Эти активности подразумевают очереди, прогулки в ограниченном пространстве. Сейчас усердно работаем с "Формулой-1", чтобы объявить, какие именно активности ждут гостей в четверг. Они обязательно будут. Но подробности мы объявим только после того, как согласуем все детали с "Формулой-1".

Промоутер Гран-при России Алексей Титов - сам профессиональный гонщик и знает, как сделать, чтобы пилотам "Формулы-1" было комфортно. Фото: РИА Новости

Перед сезоном были утверждены нормативы, в частности, по количеству людей, присутствующих на трассе ("необходимые" 1200 человек). Это число в Сочи тоже увеличится?

Алексей Титов: Все нормативы не имеют отношения к нормативам в Российской Федерации и утверждены Международной федерацией. Мы вправе пересматривать их как в большую, так и в меньшую стороны. В рамках российского этапа очень многие вещи останутся практически без изменений, хотя, безусловно, у нас будет работать на трассе чуть больше людей, чем 1200 человек. Но, насколько мне известно, все ковидные регламенты, действовавшие на европейских этапах, сохранят свою силу и в Сочи. Доступа в паддок или в рабочую зону ни у кого из гостей, даже почетных, не будет, кроме того действуют очень жесткие внутренние ограничения по поводу пересечения членов разных команд и так далее.

Если бы вариант с гонкой со зрителями оказался неосуществимым, была ли у вас готовность провести этап без зрителей?

Алексей Титов: Конечно, атмосфера российского этапа - сакраментально важная история. Провести праздник автоспорта со зрителями - огромный плюс. Но если бы пришлось провести гонку без зрителей, мы бы и ее организовали. "Формула-1" - это все же больше, чем зрители на трибуне. Это и телетрансляции, и возможность организовать крутейшее спортивное событие. Хотя мы были бы опечалены отсутствием зрителей на трибунах, как сейчас опечалены невозможностью забить эти трибуны полностью.

Если я правильно понимаю, за проведение гонок без болельщиков промоутеры этапа не платят за взнос, наоборот, "Формула-1" платит промоутерам, арендуя автодром. В случае с Гран-при Сочи эта схема сохранилась?

Алексей Титов: Мне неизвестны случаи, когда "Формула-1" не получала бы деньги за проведение того или иного этапа. Во всяком случае, у нас гонка проходит со зрителями, поэтому мы платим лицензионный взнос за право проведения этапа. В этом плане все проходит в типичном для нас режиме.

Когда у вас спрашивают о ночной гонке в Сочи, вы говорите о не до конца раскрытом потенциале дневного формата Гран-при России. Расскажите об этом потенциале.

Алексей Титов: Потенциал дневной гонки заключается в том, что она пользуется интересом у болельщиков, а Олимпийский парк потрясающе выглядит на телекартинке. Если мы не будем учитывать 2020 год, все предыдущие Гран-при России посещались огромным количеством людей. В то же время необходимой инфраструктуры для проведения ночной гонки у Олимпийского парка нет. Ночная гонка - масштабный проект, который требует очень серьезной проработки. Главное, понять, в чем ее эффективность и целесообразность. Пока все это выглядит не очень целесообразно.

Квят готов, но ему не везет

В начале августа вы говорили о том, что нынешний сезон станет самым непредсказуемым в истории "Формулы-1". Тотальное превосходство Хэмилтона на "Мерседесе" вас в связи с этим сильно удивляет?

Алексей Титов: Получилось так, что я совсем недавно был у ваших коллег на радиостанции. Тоже много общались на эту тему, задавали мне вопросы по поводу Хэмилтона. И я сказал, что Льюису и его команде нужно отдать должное, потому что они невероятно стабильны и почти не совершают ошибок. И смотрите, что происходит на Гран-при Италии. И у Боттаса проблемы на старте, и Хэмилтон ошибся, и команда не сориентировалась. В итоге на пьедестал ворвались совершенно неожиданные люди. Определенное превосходство у Хэмилтона есть, оно всегда и было, но как долго это будет продолжаться, покажет только оставшийся сезон. Я считаю, что в этом и заключается непредсказуемость текущего чемпионата: у команд много новых вводных, которые раньше они не решали. В этом есть соль. Уверен, тому же Хэмилтону придется еще попотеть, чтобы взять титул. Не складывается впечатления, что сезон у Льиса уже в кармане.

Какие еще неожиданности со знаком "плюс" и "минус" можете отметить?

Алексей Титов: Приятная неожиданность - плотная борьба в середине пелотона. Интересно получается с "Ред Буллом", который играет на два лагеря. С одной стороны, у них Ферстаппен, который борется с "Мерседесами", с другой - Албон, который сражается с командами второго эшелона. В слабой форме "Феррари", что расстраивает. Все-таки это очень титулованная команда, с колоссальным опытом. Видеть ее пилотов, финиширующих ближе к концу второй десятки, очень непривычно. Но все это имеет отношение к уникальности нынешнего чемпионата. В прошлом сезоне "Феррари" совсем чуть-чуть недотягивала до "Мерседеса", а в этом разрыв значительно больше. Вроде и деньги есть, и опыт, а что-то не срастается.

Как оцените выступления Даниила Квята? Много говорится о том, что ему не везет.

Алексей Титов: Есть вещи, которые находятся вне контроля спортсмена или команды. Везение играет важную роль. Безусловно, удача любит людей подготовленных. В этом смысле Даниил мне кажется человеком готовым, но, к сожалению, то, та самая удача подводит, то тактика. Считаю, что текущая позиция Квята в личном зачете не отражает его потенциала. Уверен, он способен на большее. Мы видели, на что в целом способны машины "Альфа Таури", команды, за которую Даниил выступает. Особенно после победы Пьера Гасли в Монце, где "Альфа Таури" демонстрировала конкурентоспособный темп. Задача для команды и для Даниила найти, нащупать этот темп и удержать его на временном отрезке длиною в гонку, а лучше сезон.

Руководство "Ред Булл" публично высказало неудовлетворенность результатами Даниила Квята. Теоретически отсутствие российского гонщика в "Королевских гонках" ощутимо скажется на интересе в стране к "Формуле-1", к Гран-при России?

Алексей Титов: Как бы банально это ни звучало, наличие российского гонщика в "Формуле-1" очень важно. Мы любим болеть за наших. Но в рамках "Формулы-1" этот фактор не является определяющим. Специфика автоспортивных соревнований заключается в том, что при наличии любимчика многие люди наслаждаются гоночным процессом в целом. В этом смысле отсутствие российского пилота ощутимо не скажется на интересе российской публики как к нашему этапу, так и к "Формуле-1" в целом. Хотя, конечно, очень надеемся, что Даниил найдет в себе силы доказать, что он достойный пилот.

Чем ближе гонка в Сочи, тем больше в сети подборок с самыми запоминающимися моментами российского Гран-при. А вы какой момент назовете самым памятным для себя?

Алексей Титов: В роли промоутера толком не получается посмотреть саму гонку в силу занятости. Но как ярый болельщик автоспорта и, в частности, Формулы-1, могу сказать, что самым теплым моментом для меня стал сам факт проведения первого российского этапа в 2014 году. Попасть на него не удалось, потому что не получалось по времени, но я помню те эмоции, которые вызвал у меня просмотр гонки по телевизору. Это было завораживающе понимать, что королева автоспорта приехала и в нашу страну. Еще большее счастье пришло после понимания, что появилась возможность прикоснуться к этому событию на отрезке минимум до 2025 года, когда истекает действующий контракт с "Формулой".