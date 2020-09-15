Американские компании продолжают держаться за китайский рынок

По новым данным, 70% действующих в КНР американских предприятий даже не задумываются о переносе производства из Китая. Однако все меньше компаний намереваются расширять производство на фоне растущего пессимизма из-за сложных отношений между Вашингтоном и Пекином. Так, 27% корпоративных респондентов считают, что двустороннее противостояние "будет продолжаться неопределенно долго". В минувшем году этот показатель составлял лишь 16,9%.