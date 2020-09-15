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Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE

Текст:   Антон Благовещенский
15.09.2020,  
20:28
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple представила новые умные часы Watch Series 6. Одним из наиболее важных нововведений стала возможность отслеживания уровня кислорода в крови.

Фото: Apple

Процесс занимает около 15 секунд и может проводиться на регулярной основе. Специальный сенсор оценивает цвет крови, просвечивая сосуды, и на основе полученных данных выдает результат.

Часы Watch Series 6 также получили корпуса новых расцветок - голубой, обновленный золотой и красный (Project Red), в дополнение к ним предлагаются новые циферблаты. В часах используется процессор S6, основанный на Apple A13.

Экран часов поддерживает режим Always-On (который появился в пятой версии) - теперь циферблат лучше виден на солнце.

Также для часов был создан новый ремешок - "монобраслет" не содержит пряжек и застежек - он растягивается и плотно фиксируется на руке. Браслет может быть плетеным или силиконовым.

Также были представлены новые удешевленные часы Apple Watch SE. Они работают на чипе S5, поддерживают сотовую связь без телефона и подходят для детей. В них такой же гироскоп, компас и высотомер, как в Series 6, включая обнаружение падения и другие опции (нет только датчика кислорода).

Фото: Apple

Стоимость Apple Watch SE составит 279 долларов (21 тысячу рублей), Apple Watch Series 6 - 399 долларов (30 тысяч рублей). В продажу в США новинки поступают уже в ближайшую пятницу.

Кроме того, из комплекта с Apple Watch будут убраны USB-адаптеры - для борьбы с загрязнением окружающей среды.

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