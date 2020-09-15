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15.09.2020 15:19
Рубрика: В мире

В Турции найдены уникальные артефакты древнего "государства коз"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи, проводившие раскопки на территории древнего города-государства Айгай, обнаружили редкие фигурки, искусно вырезанные около 2500 лет назад из козьих костей.

Фото: iStock
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Как сообщает Hurriyet Daily News, уникальные археологические предметы были обнаружены при раскопках на западе Турции, в провинции Маниса. Работы проводились в древнем городе Айгай, история которого восходит к VIII веку до нашей эры.

Там было обнаружено большое количество козьих костей и предметов, из них изготовленных. Артефакты уже направлены на лабораторное исследование. Ученые планируют провести даже анализ ДНК. Это поможет определить породы коз, которые содержались в городе, и проследить их генетическую связь с современными породами.

Как отмечают ученые, нет ничего удивительного в том, что все найденные артефакты были изготовлены из кости определенного вида животных. Юсуф Сезгин, руководитель раскопок, пояснил, что слово "Айгай" в переводе с древнегреческого означает "коза". Исследователи считают, что в далеком прошлом это был город-государство, прославившийся благодаря своим козам.

Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области
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Айгай был одним из 12 городов, основанных древними эолийцами на западе современной Турции. Похоже, козы играли действительно важную роль в жизни этого города. При раскопках на его окраине была обнаружена яма, которая около 2500 лет назад использовалась в качестве городской свалки. Она оказалась буквально наполнена костями коз. Это указывает на то, что основой благосостояния города было производства мяса, молока и кожи.

Кроме того, козьи кости также широко использовались в качестве сырья для изготовления украшений. По мнению ученых, из них изготавливали амулеты, заколки для волос и некоторые предметы быта. Сейчас эти артефакты изучают специалисты Ближневосточного технического университета и Стамбульского университета.

Добавим, что согласно историческим источникам, город Айгай долгое время был владением Лидийской империи, а после ее падения перешел под владычество империи Ахеменидов.

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