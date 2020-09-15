Закон Астраханской области от 11 сентября 2020 года № 81/2020-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Астраханской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Астраханской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Принят Думой Астраханской области 10 сентября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Астраханской области от 1 сентября 2020 г. № 73/2020-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Астраханской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год" изменение, заменив цифры "9118" цифрами "9219".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







