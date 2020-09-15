Новости

На Лесбосе арестовали беженцев, подозреваемых в поджоге лагеря для мигрантов 22:02
Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов 21:31
В Южной Корее женщина на внедорожнике протаранила магазин 20:50
Назван виновный в ДТП с футболистом "Рубина" Иваном Игнатьевым 20:29
Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем" 20:22
В региональные больницы направили 3,5 млн единиц средств индивидуальной защиты 20:01
Под Ярославлем найдены убитыми две девочки 19:57
Мишустин обсудил с премьером Беларуси двустороннее сотрудничество 19:40
Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги 19:25
Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 19:17
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей 17:16
Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков 16:52
Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы 16:43
Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
15.09.2020 21:58
Рубрика: Общество

Гороскоп

16 сентября - 22 сентября
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 208(8262)

Овен

Постарайтесь не менять свои планы, чтобы сделать больше, чем собирались.

Телец

Не соглашайтесь браться за решение чужих проблем, это не принесет вам ничего хорошего, но отнимет все силы и энергию.

Близнецы

Старайтесь открыто обсуждать свои проблемы с людьми, которые пережили подобный опыт.

Рак

Вы без труда найдете себе единомышленников, которые смогут помочь вам в осуществлении задуманного.

Лев

Уверенность в завтрашнем дне и эмоциональная стабильность будут лучшими лекарствами для вашей души.

Дева

Старайтесь как можно меньше времени проводить в одиночестве, приятная компания поднимет вам настроение.

Весы

Вам лучше не спешить делать выводы, особенно в ситуациях, в которых у вас очень мало опыта.

Скорпион

Поберегите себя от стрессов и сильно не перегружайте организм тяжелой работой.

Стрелец

Домашние хлопоты могут вылиться в грандиозный ремонт или перестановку мебели.

Козерог

Вам стоит сдерживать свои порывы и не позволять себе тратить много денег на удовольствия, поскольку вы вряд ли сможете вовремя остановиться.

Водолей

Старайтесь творчески подходить к решению любых проблем, и вам будет интересно заниматься тем, что предлагает жизнь.

Рыбы

Вы будете способны получить прибыль даже там, где совсем не ждали. Главное - доверять своему опыту и голосу интуиции.

Общество Ежедневник Гороскоп

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году