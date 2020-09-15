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Текст:   Марина Трубилина 
19:17 15.09.2020

Банкам увеличили лимиты на выдачу льготной ипотеки

ДОМ.РФ распределил между банками дополнительные лимиты на выдачу льготной ипотеки под 6,5% в 160 млрд рублей.

Заявки на увеличение лимита подали 23 банка. Помимо уже участвующих в программе кредитных учреждений, появились два новых кредитора: Сибсоцбанк и Ипотечная корпорация Чувашской Республики.

Фото: iStock
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Всего было подано заявок на 206,8 млрд рублей, поэтому запрошенные лимиты были уменьшены и распределены пропорционально доли поданной заявки в общем объеме.

В итоге Сбербанк получил дополнительный лимит в 38,7 млрд рублей, увеличив свой общий лимит с 316,4 до 355,1 млрд рублей. ВТБ расширил свой лимит до 206,9 млрд рублей, дополнительный лимит составил 31,1 млрд рублей. "Альфа-банк" увеличил лимит на 27,1 млрд рублей - до 49,9 млрд рублей, "Промсвязьбанк" - на 23,2 млрд рублей (до 55,6 млрд рублей).

"Сегодня мы видим, что ипотека с господдержкой по ставке 6,5% востребована у населения. Более того, банки пришли за дополнительными лимитами. Застройщики признаются, что такая мера поддержки, заработавшая в пандемию, существенно поддержала спрос на недвижимость", - отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле этого года для поддержки застройщиков. Оформить кредит по ставке до 6,5% можно до 1 ноября нынешнего года. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей, в столичных регионах - 12 млн рублей.

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