Бомбардировщики ВВС США пролетели над Беринговым и Охотским морями

Во вторник Национальный центр управления обороной РФ сообщил о появлении американского самолета над Беринговым и Охотским морями. Для отслеживания его действий в воздух подняли российские дежурные истребители.

Пилоты МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США. После его сопровождения наши истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Напомним, что днем ранее радиолокационные средства разведки дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа обнаружили над акваторией Черного моря сразу три воздушные цели, приближающиеся со стороны Украины к государственной границе России.

Для их опознавания и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух подняли два дежурных истребителя Су-27 и пару истребителей Су-30 Южного военного округа. Их экипажи идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н Stratofortress ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.

В обоих случаях в Национальном центре управления обороной РФ отметили, что все полеты наши летчики выполняли в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России стратегическими бомбардировщиками США они не допустили.

Вообще подобные рейды у рубежей РФ американцы в последние месяцы выполняют очень часто. Причем если ранее к нашим границам в основном ходили самолеты-разведчики, то сейчас в этом усердствуют экипажи боевых самолетов типа В-52Н. Достаточно вспомнить, что 4 сентября пара стратегических бомбардировщиков ВВС США, войдя в воздушное пространство Украины, совершила полеты к северу от Крыма. Самолеты с позывными Julia51 и Julia53 более часа кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.

Известно, что в конце августа шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H были переброшены с континентальной части США в Великобританию. С тех пор они выполнили более двух десятков полетов над Европой, в том числе вблизи западных и южных границ России.

Обращает на себя внимание такая деталь. Для выхода к Крыму американские пилоты все чаще используют воздушное пространство Украины. Так, в минувший понедельник командование воздушных сил украинской армии сообщило, что в сопровождении их самолетов три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н вновь вошли в воздушное пространство страны. "В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности. Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании", - проинформировало командования воздушных сил ВСУ в соцсети Facebook.

Украинские власти охотно предоставляют свое небо американским военным для полетов к границам России, а те также охотно пользуются этой возможностью. Тем более, что она отлично вписывается в планы Пентагона. Генералы США уже практически в открытую тренируются в нанесении воздушных ударов по нашей территории. На это обстоятельство еще в начале сентября обратил внимание министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Министр добавил, что в таких учебных операциях у границ РФ впервые участвуют самолеты дальней авиации ВВС США Б-52.

Тренировки по боевому применению американских стратегических бомбардировщиков у границ России, по мнению главкома ВКС России Сергея Суровикина, носят явно выраженный враждебный и провокационный характер. В целом же, по данным наших военных, за минувший август самолеты-разведчики стран НАТО стали более чем на 30 процентов чаще появляться у границ России. В течение последнего летнего месяца авиация ВКС России 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями. "Во всех случаях средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали иностранные военные самолеты, устанавливали за ними непрерывный контроль и принимали меры для недопущения нарушения российской границы", - отметил Суровикин.

В планы Пентагона отлично вписываются и учения НАТО вблизи сухопутных границ РФ. Так, во вторник во Львовской области Украины начались многонациональные учения "Rapid Trident-2020" с участием около 4 тыс. военных из 10 стран, в том числе из США.

Из той же серии - систематические заходы американских боевых кораблей в Черное море. 15 сентября стало известно, что в его акваторию опять направляется вооруженных крылатыми "Томагавками" ракетный эсминец USS Roosevelt 6-го оперативного флота ВМС США. Сообщается, что он будет проводить в Черном море регулярные морские операции. Стоит иметь в виду, что сейчас другой американский ракетный эсминец - Ross находится в Балтийском море. Наши военные непрерывно отслеживают его перемещения.