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Британский министр по делам преступности и полиции Кит Мальтхаус призвал жителей Альбиона сообщать в полицию о соседях, которые нарушают "правило шести".

Напомним, что в рамках этого документа в Уэльсе нельзя собираться в группы больше шести человек в помещении, а в Англии и Шотландии - еще и на улице. Исключения составляют школы, университеты, места работы, а также организованные с учетом всех коронавирусных правил свадьбы, похороны и командные спортивные мероприятия. Призыв Мальтхауса вызвал шквал негодования со стороны многих парламентариев и представителей полиции, по мнению которых люди, прикрываясь призывом министра, на самом деле начнут массово сводить друг с другом счеты. "Побуждать людей шпионить друг за другом - это не очень хорошо. Правоохранители не смогут отсеивать серьезные происшествия от тривиальных", - цитирует газета The Sun экс-лидера партии консерваторов Иана Дункана Смита. Как рассказал BBC директор Института политики Королевского колледжа Лондона Бобби Даффи, опрос, посвященный поведению людей во время пандемии, показал, что каждый 20-й британец доносил полиции о ком-нибудь, кто нарушал правила карантина.

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