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15.09.2020 18:53
Рубрика: Экономика

Как нельзя мягче

ЦБ может остановить цикл снижения ключевой ставки
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Банк России на заседании совета директоров в пятницу воздержится от снижения ключевой ставки, прогнозируют аналитики. Не исключено, что речь уже может идти и в целом о сворачивании цикла снижения ставки, которое регулятор проводит больше года. Впрочем, если позволят экономические условия, ЦБ до конца года все-таки может еще раз опустить ставку.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В конце июля Банк России снизил ставку с 4,5% до нынешних 4,25% годовых, очередного минимума за постсоветскую историю страны. Очередное снижение ставки произошло из-за низких темпов инфляции и необходимости помочь пострадавшей после пандемии и связанных с ней ограничений экономике через удешевление кредита. ЦБ тогда указал, что оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Но на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина дала рынкам недвусмысленный сигнал, что в этот раз у ключевой ставки мало шансов сдвинуться вниз. Так, по ее словам, ЦБ будет оценивать не только когда использовать оставшееся пространство для смягчения монетарной политики, "но и вообще целесообразность использовать это пространство".

Очевидный фактор в пользу сохранения ставки на пятничном заседании - динамика инфляции, оказавшаяся выше прогнозов. Вместо традиционной дефляции рост цен в августе был нулевым, а годовая инфляция ускорилась до 3,6%. В первую неделю сентября рост потребительских цен также был нулевым, при этом оценка годовой инфляции составляет 3,7%. По текущему прогнозу Банка России, по итогам года инфляция впишется в диапазон 3,7-4,2%.

На прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин подтвердил, что инфляция оказалась выше ожиданий регулятора, упомянув, впрочем, о наличии "некоторого" пространства для снижения ставки в рамках базового сценария. Возможно, это сигнал того, что альтернативы для предстоящего решения ЦБ существуют - снижение на 0,25 процентного пункта или неизменность ставки, но последняя является более предпочтительной, полагают аналитики Росбанка.

Фото: iStock
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Проинфляционные риски выросли и на фоне прошедшего ослабления курса рубля, говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Вероятность паузы в снижении ставки повышает и возросшая из-за санкционных рисков волатильность на долговом и валютном рынках, добавляет он.

В Банке России пока считают, что дезинфляционные риски, несмотря на неприятные сюрпризы конца лета и начала осени, в среднесрочной перспективе преобладают над проинфляционными. В связи с этим ЦБ в базовом сценарии рассчитывает на сохранение мягкой денежно-кредитной политики в 2021 году, рассказывал Заботкин. Позднее она станет нейтральной - то есть не будет оказывать на экономику ни стимулирующего, ни сдерживающего воздействия.

Одновременно Росстат улучшил оценку падения российского ВВП во II квартале до 8% с предварительных 8,5%. Также в июле оборот розничной торговли оказался лучше прогнозов, а в августе индексы деловой активности от Markit указали на рост деловой активности как в промышленности, так и в секторе услуг. Улучшение ситуации в экономике снижает необходимость дополнительного монетарного стимулирования, отмечает Соколов.

По мнению Соколова, в случае сохранения повышенной неопределенности из-за внешних рисков уровень ключевой ставки в 4,25% может стать дном текущего цикла ее снижения. При ослаблении геополитических рисков, вероятно, уже после ноябрьских президентских выборов в США, Банк России может еще раз снизить ключевую ставку до уровня 4% для закрепления инфляции вблизи целевых 4% в 2021 году, допускает он.

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