Чем богат в этом году главный фестиваль российского кино

"Кинотавр" в этот году проходит в Сочи с 11 по 18 сентября в реальном, но строго деловом режиме. Светские мероприятия отменены, соблюдается рассадка на дистанции и соответствие другим требованиям Роспотребнадзора. Поэтому предлагаем деловую, короткую и емкую карту фестиваля, составленную по нашей собственной классификации.

Почет и слава

Андрей Хржановский и Андрей Кончаловский. Картина Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких" открыла фестиваль. Андрею Хржановскому на открытии вручили почетный приз "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства". Ленту "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского покажут на закрытии киносмотра.

Самый громкий фильм

"Доктор Лиза" Оксаны Карас. Рассказывает историю одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. В главной роли - Чулпан Хаматова. В прокат фильм выйдет уже 22 октября. Накануне фестиваля создатели привлекли внимание к картине тем, что воссоздали голос Доктора Лизы в помощью искусственного интеллекта.

Знакомые все лица

Главные люди на фестивале - его президент Александр Роднянский и программный директор Ситора Алиева - не раз подчеркивали, и очень гордятся этим фактом, что выросло уже целое поколение "Кинотавра". Это режиссерские имена, которые фестиваль открыл. И эти творцы продолжают участвовать в конкурсе со своими новыми работами. В этом году это семь режиссеров. Если учесть, что в основном конкурсе фестиваля 13 картин, то можно говорить о том, что половина творцов в нем - свои. Это режиссер Михаил Сегал с фильмом "Глубже!" (о безработном театральном режиссере, который вынужден снимать фильмы пикантного содержания), Ксения Зуева - "Вмешательство" (лента на разрыв души о том, как в жизнь влюбленных вмешиваются обстоятельства и окружающие люди), Александр Молочников - "Скажи ей" (о том, как разведенные родители манипулируют единственным ребенком и друг другом), Анна Меликян - "Трое" (одного мужчину делят две его любимые женщины), Иван Твердовский - "Конференция" (как захват заложников на мюзикле "Норд-Ост" повлиял на отдельные людские судьбы). Ангелина Никонова - "Кто-нибудь видел мою девчонку?" (история любви столичной интеллигенции 90-х годов), а также - Оксана Карас - о фильме "Доктор Лиза" речь выше.

Они себя еще покажут

Четверка дебютантов, а значит, новых лиц, в этом году на "Кинотавре" выглядит так. Филипп Юрьев - фильм "Китобой" - о том, как девушка из компьютера изменила жизнь парня-охотника из глубинки. Лента получила Гран-при в программе Венецианского кинофестиваля "Дни Венеции", что заставит к ней особенно внимательно присмотреться жюри "Кинотавра". Мария Игнатенко "Город уснул" - о том, в какой кошмар превращается реальность человека, у которого умерла любимая. Анастасия Пальчикова - "Маша" - о взрослении 13-летней девочки в эпоху 90-х. И Семен Серзин "Человек из Подольска" - по сюжету простой парень попадает в полицейское отделение, которое оказывается совсем уж необычным.

Не укладываются ни в какие рамки

Два фильма в конкурсе трудно отнести к какой-то группе. Это "Хандра" - комедия Алексея Камынина. В ней, помимо трех главных героев -неопределившихся молодых парней - лузеров, есть киршизы-заговорщики, травматолог-феминистка и другие противоречивые персонажи. Второй фильм - "Пугало" Дмитрия Давыдова. Это якутская лента рассказывает о юродивой знахарке, которая спасает человеческие жизни.

Мир их уже оценил

Красной нитью на "Кинотавре" в этом году проходит международная тема. Многие фильмы уже успели посмотреть и оценить за рубежом - на престижных кинофестивалях. "Город уснул" был в этом году на "Берлинале", "Китобой" и "Конференция" - "приехали" из Венеции - один победил, как написано выше, а другой - попал в тройку лучших в программе "Дни Венеции". А пример конкурсантам - новые фильмы Хржановского и Кончаловского, которые в этом году чествовали на мировом уровне. Картина "Нос, или заговор "не таких" получила Гран-при в июне этого года в "анимационных Каннах" на фестивале в Анси. Фильм Кончаловского поразил не только первых зрителей, участвуя в конкурсе Венецианского кинофестиваля, но и получил на "Мостре" специальный приз жюри. Работу Юлии Высоцкой в нем критики рассматривали - как одну из лучших на фестивале, некоторые даже прочили ей приз за лучшую женскую роль, но в итоге награду получила Ванесса Кирби.