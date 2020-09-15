Что испытывает девушка из Уфы, глядя на события в Беларуси

- Наша же, родная, - говорили они мне…
Родители назвали меня Олесей, хотя белорусских корней не имеем. Нравилось маме мягкое звучание произношения имени Леся, Лесенька. Так с детства и пошло, что меня ассоциировали с Беларусью, картошкой и драниками.
Я была не против. Наоборот, все больше проникалась культурой и историей дружественной нам страны. В двенадцать лет открыла книги писателя Василя Быкова и с тех пор не закрывала. Томики зачитаны до дыр, а содержание произведений отлетает от зубов.
В седьмом классе с одноклассниками посетили художественную галерею, на обветшалых стенах которой расположились полотна Ильи Репина, Ивана Шишкина, Исаака Левитана. Смотрительница шепнула, что в соседнем зале открылась интереснейшая выставка авангардистов. Пока никто не видел, я быстро туда переметнулась. С первого взгляда покорила картина, где мужчина держит за руку взлетающую женщину.
- Что это за Элли из сказки "Волшебник Изумрудного города", - пошутила я.
- Это Белла, муза Марка Шагала, - обиженно произнесла женщина.
Так я узнала о великом белорусском художнике…
2015 год, ноябрь
На первые заработанные деньги поехала... в Беларусь. Решила увидеть Брестскую крепость, посетить деревню Хатынь... Забегая вперед, скажу, что уже пять лет, как не ем борщ и драники: берегу в памяти тот потрясающий вкус и аромат, которыми мне довелось насладиться тогда в Беларуси.
Об отзывчивости
В братскую республику добиралась из Смоленска на рейсовом автобусе, идущем до Орши. Рядом сидел парень, не проронивший за всю дорогу ни слова.
Ближе к границе позвонила маме. Та забросала вопросами: "Как дорога? Что видела? С кем познакомилась?"
- Леся, ты нормально питаешься или перекусами? - заботливо поинтересовалась она.
Я пошутила:
- Третий день маковой крошки во рту не было.
На железнодорожном вокзале ко мне подошел мужчина, который сидел рядом. В руках он держал большой черный пакет, из которого "выглядывал" хлеб.
- Это тебе, - протянул он пакет. - Приятного аппетита!
Через два часа мы ехали с ним в поезде и уплетали за обе щеки содержимое пакета. Андрей, как ты сейчас там?
Еще одна легенда Бреста
В Бресте надо увидеть не только крепость. Исторический город славится своим фонарщиком Виктором Кирисюком. Мужчину легко узнать по сказочному кителю, доброжелательной улыбке и светящимся глазам. Жители называют его волшебником и очень им гордятся. Ежедневно утром и вечером он идет на Советскую улицу, чтобы зажечь или потушить старинные керосиновые фонари. Свою работу называет таинством, которую никому не может доверить. Светлый человек.
Снова об отзывчивости
У меня топографический кретинизм, плутаю в трех соснах. В Минске гуляла допоздна. Хостел находился рядом с гаражами. Цена - супер, условия проживания - лучше не придумаешь.
Конечно же заблудилась. Часы показывали половину первого ночи. В итоге подошла к милиционерам.
Они уточнили адрес и сказали:
- Там сплошные гаражи, проводим тебя в целях безопасности.
Мы шли минут пять. Завязался разговор. Они советовали поехать на линию Сталина, посетить Витебск и Гродно, расcпрашивали про Россию.
Об адреналине
В 2015 году билеты в Беларуси в автобусах выдавали автоматы.
Я справиться с автоматом никак не могу, стою, нервничаю.
- Помочь? - спросил рядом стоящий мужчина.
- Если не трудно.
- Где выходишь? - поинтересовался он.
- Остановка "Музей Великой Отечественной войны".
- Так это следующая. Не надо оплачивать.
Стало неудобно: зайцем не ездила никогда. Мужчина взял меня за руку и подвел ко второй двери:
- Когда скажу: "Прыгай", беги!
Автобус останавливается. Сначала люди выходят из первой двери. Через минуту открываются двери рядом со мной.
Я растерялась, стою, как истукан. А мужчина подталкивает меня вперед со словами: "Ничего не надо! Ты в гостях. Мы народ гостеприимный".
2020 год, август
Приехала в Тамань Краснодарского края. Добраться от вокзала до города можно только на такси. За 500 рублей.
Подошла к таксисту.
- Что, пятьсот рублей сдерете? - заявила дерзко. - Скиньте немного.
- Я не таксист.
- А кто?
- Хороший человек, который довезет тебя бесплатно до города. Надо помогать людям, - внезапно сказал он. - Сегодня я, завтра мне. Добро возвращается.
И тут я услышала легкий акцент, узнала лейтмотив про помощь и про то, что своих не бросаем.
- Вы из Беларуси? - спросила напрямую.
Парень округлил глаза:
- Как догадалась?
- Вы все там такие!
Вместо послесловия
И снова в памяти белорусские мотивы. В Беловежской пуще случайно встретилась с... Дедом Морозом. Угостив меня шоколадным пряником, он спросил:
- Что такая грустная, внученька?
- Отпуск заканчивается, домой завтра еду.
- Так ты приезжай еще! - ободряюще произнес Дед, обняв меня.
Я знаю, что так и будет. Я обязательно вернусь. Вернусь, чтобы увидеть эти добрые лица, улыбки, поесть борща, пройтись по улице Немига, побывать там, где еще не бывала.
Меня ждут здесь не ради туристической прибыли, а искренне, от всей широты белорусской души.