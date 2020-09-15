Что испытывает девушка из Уфы, глядя на события в Беларуси

С тревогой смотрю новости из Беларуси. С болью воспринимаю происходящие там события. Я прониклась этой страной пять лет назад: гостеприимные и отзывчивые белорусы всегда помогали, угощали, безвозмездно довозили до нужного места. Ни в одной стране не чувствовала себя так легко и свободно, словно нахожусь дома, а не в гостях. Когда люди узнавали, что меня зовут Олеся, но я из России, меня везде привечали, давали скидки на мероприятия, а в музей пускали бесплатно.

Каждое утро Олеся Нематова начинает сейчас с белорусских новостей в газетах и интернете. Петр Коннов.

- Наша же, родная, - говорили они мне…

Родители назвали меня Олесей, хотя белорусских корней не имеем. Нравилось маме мягкое звучание произношения имени Леся, Лесенька. Так с детства и пошло, что меня ассоциировали с Беларусью, картошкой и драниками.

Я была не против. Наоборот, все больше проникалась культурой и историей дружественной нам страны. В двенадцать лет открыла книги писателя Василя Быкова и с тех пор не закрывала. Томики зачитаны до дыр, а содержание произведений отлетает от зубов.

В седьмом классе с одноклассниками посетили художественную галерею, на обветшалых стенах которой расположились полотна Ильи Репина, Ивана Шишкина, Исаака Левитана. Смотрительница шепнула, что в соседнем зале открылась интереснейшая выставка авангардистов. Пока никто не видел, я быстро туда переметнулась. С первого взгляда покорила картина, где мужчина держит за руку взлетающую женщину.

- Что это за Элли из сказки "Волшебник Изумрудного города", - пошутила я.

- Это Белла, муза Марка Шагала, - обиженно произнесла женщина.

Так я узнала о великом белорусском художнике…

2015 год, ноябрь

На первые заработанные деньги поехала... в Беларусь. Решила увидеть Брестскую крепость, посетить деревню Хатынь... Забегая вперед, скажу, что уже пять лет, как не ем борщ и драники: берегу в памяти тот потрясающий вкус и аромат, которыми мне довелось насладиться тогда в Беларуси.

В ноябре 2015 года на первые заработанные деньги Олеся поехала в Беларусь, чтобы увидеть Брестскую крепость и деревню Хатынь... Фото: Из личного архива

Об отзывчивости

В братскую республику добиралась из Смоленска на рейсовом автобусе, идущем до Орши. Рядом сидел парень, не проронивший за всю дорогу ни слова.

Ближе к границе позвонила маме. Та забросала вопросами: "Как дорога? Что видела? С кем познакомилась?"

- Леся, ты нормально питаешься или перекусами? - заботливо поинтересовалась она.

Я пошутила:

- Третий день маковой крошки во рту не было.

На железнодорожном вокзале ко мне подошел мужчина, который сидел рядом. В руках он держал большой черный пакет, из которого "выглядывал" хлеб.

- Это тебе, - протянул он пакет. - Приятного аппетита!

Через два часа мы ехали с ним в поезде и уплетали за обе щеки содержимое пакета. Андрей, как ты сейчас там?

Еще одна легенда Бреста

В Бресте надо увидеть не только крепость. Исторический город славится своим фонарщиком Виктором Кирисюком. Мужчину легко узнать по сказочному кителю, доброжелательной улыбке и светящимся глазам. Жители называют его волшебником и очень им гордятся. Ежедневно утром и вечером он идет на Советскую улицу, чтобы зажечь или потушить старинные керосиновые фонари. Свою работу называет таинством, которую никому не может доверить. Светлый человек.

Снова об отзывчивости

У меня топографический кретинизм, плутаю в трех соснах. В Минске гуляла допоздна. Хостел находился рядом с гаражами. Цена - супер, условия проживания - лучше не придумаешь.

Конечно же заблудилась. Часы показывали половину первого ночи. В итоге подошла к милиционерам.

Они уточнили адрес и сказали:

- Там сплошные гаражи, проводим тебя в целях безопасности.

Мы шли минут пять. Завязался разговор. Они советовали поехать на линию Сталина, посетить Витебск и Гродно, расcпрашивали про Россию.

В Бресте Олеся Нематова сфотографировалась с местным хранителем старинных фонарей. Фото: Из личного архива

Об адреналине

В 2015 году билеты в Беларуси в автобусах выдавали автоматы.

Я справиться с автоматом никак не могу, стою, нервничаю.

- Помочь? - спросил рядом стоящий мужчина.

- Если не трудно.

- Где выходишь? - поинтересовался он.

- Остановка "Музей Великой Отечественной войны".

- Так это следующая. Не надо оплачивать.

Стало неудобно: зайцем не ездила никогда. Мужчина взял меня за руку и подвел ко второй двери:

- Когда скажу: "Прыгай", беги!

Автобус останавливается. Сначала люди выходят из первой двери. Через минуту открываются двери рядом со мной.

Я растерялась, стою, как истукан. А мужчина подталкивает меня вперед со словами: "Ничего не надо! Ты в гостях. Мы народ гостеприимный".

2020 год, август

Приехала в Тамань Краснодарского края. Добраться от вокзала до города можно только на такси. За 500 рублей.

Подошла к таксисту.

- Что, пятьсот рублей сдерете? - заявила дерзко. - Скиньте немного.

- Я не таксист.

- А кто?

- Хороший человек, который довезет тебя бесплатно до города. Надо помогать людям, - внезапно сказал он. - Сегодня я, завтра мне. Добро возвращается.

И тут я услышала легкий акцент, узнала лейтмотив про помощь и про то, что своих не бросаем.

- Вы из Беларуси? - спросила напрямую.

Парень округлил глаза:

- Как догадалась?

- Вы все там такие!

Вместо послесловия

И снова в памяти белорусские мотивы. В Беловежской пуще случайно встретилась с... Дедом Морозом. Угостив меня шоколадным пряником, он спросил:

- Что такая грустная, внученька?

- Отпуск заканчивается, домой завтра еду.

- Так ты приезжай еще! - ободряюще произнес Дед, обняв меня.

Я знаю, что так и будет. Я обязательно вернусь. Вернусь, чтобы увидеть эти добрые лица, улыбки, поесть борща, пройтись по улице Немига, побывать там, где еще не бывала.

Меня ждут здесь не ради туристической прибыли, а искренне, от всей широты белорусской души.