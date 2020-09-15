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15.09.2020 18:34
Рубрика: Власть

Приговоренные к дивану

Что изменилось в практике домашних арестов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
С 15 сентября вступили в силу новые правила домашнего ареста. Теперь процедура действий сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, контролирующих "диванных" арестантов, жестко регламентирована, и в этом - главное изменение.
Тюремное ведомство начнет выдавать подробные памятки, как вести себя под домашним арестом. Фото: iStock Тюремное ведомство начнет выдавать подробные памятки, как вести себя под домашним арестом. Фото: iStock
Тюремное ведомство начнет выдавать подробные памятки, как вести себя под домашним арестом. Фото: iStock

Как подчеркивает советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, документ усиливает контроль со стороны уголовно-исполнительных инспекций за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения.
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Теперь домашний арестант сможет обжаловать действия инспекторов, если с ними не согласен. Допустим, если они придут к нему ночью и разбудят: в ночное время приходить с инспекциями нельзя даже к тем, кто на время следствия прикован к дивану. Запрещено новым приказом. А гражданам, помещенным на время разбирательства под домашний арест, будет выдаваться более подробная, чем раньше, памятка. В ней, к примеру, электронные браслеты не рекомендуется носить на голой ноге, лучше - поверх носков. Нельзя позволять детям играть с техническими средствами контроля, которые установит дома ФСИН.

"Эти приборы предназначены только для слежения, не пытайтесь найти им другое применение", - предупреждает домашних арестантов ФСИН.

Разрешенный радиус удаления электронного браслета от стационарного контрольного устройства может составлять 50-100 метров, а разрешенный радиус удаления браслета от мобильного контрольного устройства - до 5 метров.

Совместный приказ о порядке контроля за находящимися под домашним арестом утвердили минюст, Следственный комитет, МВД, ФСБ.

Современная тенденция: количество обычных арестов сокращается, вместо них растет применение более гуманных мер: домашнего ареста, залога, а также новой меры - запрета определенных действий. Последняя подразумевает, что на человека накладывают определенные ограничения, но не запирают в четырех стенах. Ему могут, к примеру, запретить выходить из дома вечером или посещать публичные мероприятия. Но такой человек также находится под контролем ФСИН, и на него распространяется приказ. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году запрет определенных действий применялся 217 тысяч раз.

Инспекторы не будут приходить к домашнему арестанту ночью. Но и он, если сломает браслет, заплатит компенсацию и, вероятно, отправится в СИЗО

Также было удовлетворено 6 тысяч ходатайств о применении домашнего ареста. Плюс к этому суды 3,5 тысячи раз назначали домашний арест, рассматривая ходатайство о взятии под стражу, то есть следствие просило отправить человека в СИЗО, а суд оставлял дома.

Среди самых известных домашних арестантов - Михаил Ефремов. Но побывали под надзором в четырех стенах экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, режиссер Кирилл Серебренников, бывшая начальница департамента минобороны Евгения Васильева и многие другие. За нарушение режима домашнего ареста человека могут отправить в СИЗО. Но благодаря новому порядку станет проще защититься от надуманных претензий, ведь сейчас все расписано более детально. Соответственно, проще стало разобраться, было ли нарушение домашнего режима.

Фото: РИА Новости
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"Приказом предусматривается частое использование технических средств контроля, а при выявлении нарушений назначается проверка, по результатам которой возможно инициирование вопроса об изменении меры пресечения на более суровую, - говорит советник ФПА Нвер Гаспарян. - Для стороны защиты приказ представляет собой возможность проверить соблюдение сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции достаточно подробных предписаний, чтобы попытаться признать предусмотренную процедуру нарушенной".

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает, что по закону взятие под стражу должно применяться только в исключительных случаях, когда другие меры невозможны.

"Суды при избрании меры пресечения в виде залога или домашнего ареста смогут применять отдельные запреты - с учетом личности обвиняемого и фактических обстоятельств дела", - подчеркнул Владимир Груздев. Он отметил, что закон сделал систему мер пресечения более гибкой и эффективной. По его мнению, вступивший в силу приказ создает условия для более широкого применения гуманных мер пресечения.

Адвокат Виктор Погудин обращает внимание, что приказ предусматривает регламент в отношении запрета определенных действий, раньше процедура контроля не была прописана. При этом он полагает, что искать нарушения в контроле за соблюдением домашнего ареста или определенных действий и затевать споры со ФСИН - не лучший способ улучить положение домашнего арестанта.

Власть Право Уголовное право

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