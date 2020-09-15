Что изменилось в практике домашних арестов

С 15 сентября вступили в силу новые правила домашнего ареста. Теперь процедура действий сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, контролирующих "диванных" арестантов, жестко регламентирована, и в этом - главное изменение.

Как подчеркивает советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, документ усиливает контроль со стороны уголовно-исполнительных инспекций за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения.

Теперь домашний арестант сможет обжаловать действия инспекторов, если с ними не согласен. Допустим, если они придут к нему ночью и разбудят: в ночное время приходить с инспекциями нельзя даже к тем, кто на время следствия прикован к дивану. Запрещено новым приказом. А гражданам, помещенным на время разбирательства под домашний арест, будет выдаваться более подробная, чем раньше, памятка. В ней, к примеру, электронные браслеты не рекомендуется носить на голой ноге, лучше - поверх носков. Нельзя позволять детям играть с техническими средствами контроля, которые установит дома ФСИН.

"Эти приборы предназначены только для слежения, не пытайтесь найти им другое применение", - предупреждает домашних арестантов ФСИН.

Разрешенный радиус удаления электронного браслета от стационарного контрольного устройства может составлять 50-100 метров, а разрешенный радиус удаления браслета от мобильного контрольного устройства - до 5 метров.

Совместный приказ о порядке контроля за находящимися под домашним арестом утвердили минюст, Следственный комитет, МВД, ФСБ.

Современная тенденция: количество обычных арестов сокращается, вместо них растет применение более гуманных мер: домашнего ареста, залога, а также новой меры - запрета определенных действий. Последняя подразумевает, что на человека накладывают определенные ограничения, но не запирают в четырех стенах. Ему могут, к примеру, запретить выходить из дома вечером или посещать публичные мероприятия. Но такой человек также находится под контролем ФСИН, и на него распространяется приказ. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году запрет определенных действий применялся 217 тысяч раз.

Инспекторы не будут приходить к домашнему арестанту ночью. Но и он, если сломает браслет, заплатит компенсацию и, вероятно, отправится в СИЗО

Также было удовлетворено 6 тысяч ходатайств о применении домашнего ареста. Плюс к этому суды 3,5 тысячи раз назначали домашний арест, рассматривая ходатайство о взятии под стражу, то есть следствие просило отправить человека в СИЗО, а суд оставлял дома.

Среди самых известных домашних арестантов - Михаил Ефремов. Но побывали под надзором в четырех стенах экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, режиссер Кирилл Серебренников, бывшая начальница департамента минобороны Евгения Васильева и многие другие. За нарушение режима домашнего ареста человека могут отправить в СИЗО. Но благодаря новому порядку станет проще защититься от надуманных претензий, ведь сейчас все расписано более детально. Соответственно, проще стало разобраться, было ли нарушение домашнего режима.

"Приказом предусматривается частое использование технических средств контроля, а при выявлении нарушений назначается проверка, по результатам которой возможно инициирование вопроса об изменении меры пресечения на более суровую, - говорит советник ФПА Нвер Гаспарян. - Для стороны защиты приказ представляет собой возможность проверить соблюдение сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции достаточно подробных предписаний, чтобы попытаться признать предусмотренную процедуру нарушенной".

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает, что по закону взятие под стражу должно применяться только в исключительных случаях, когда другие меры невозможны.

"Суды при избрании меры пресечения в виде залога или домашнего ареста смогут применять отдельные запреты - с учетом личности обвиняемого и фактических обстоятельств дела", - подчеркнул Владимир Груздев. Он отметил, что закон сделал систему мер пресечения более гибкой и эффективной. По его мнению, вступивший в силу приказ создает условия для более широкого применения гуманных мер пресечения.

Адвокат Виктор Погудин обращает внимание, что приказ предусматривает регламент в отношении запрета определенных действий, раньше процедура контроля не была прописана. При этом он полагает, что искать нарушения в контроле за соблюдением домашнего ареста или определенных действий и затевать споры со ФСИН - не лучший способ улучить положение домашнего арестанта.