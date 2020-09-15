Татьяна Голикова: Время имеет значение
К сожалению, в современном российском обществе слово "онкология" зачастую звучит как приговор - если заболел, остается только ждать и готовиться к худшему. Это не так! Вместе со специалистами мы не устаем повторять: "от настроя пациента во многом зависит успех терапии", "время имеет значение". Чем раньше будет установлен диагноз, чем быстрее будет начато лечение, тем больше уверенности в успешном избавлении от болезни. Современные протоколы лечения позволяют брать под контроль заболевание даже на поздних стадиях.
В связи с этим крайне важно вовремя проходить обследования, частота которых зависит от возраста, пола, семейного анамнеза пациента. Я придерживаюсь графика диспансеризации, регулярно прохожу необходимые обследования и призываю граждан нашей страны последовать этому примеру.
Благодаря выстраиванию службы онкологической помощи в России, появлению сети учреждений разного уровня в рамках национального проекта "Здравоохранение", стимулированию специалистов первичного звена проявлять онконастороженность - слышать жалобы пациента и учитывать возможные онкориски уже на первом приеме - у нас есть все возможности для своевременного выявления и лечения таких заболеваний. Повторюсь: успех лечения на 90% зависит от своевременной диагностики. Регулярно посещайте с профилактическими осмотрами врачей. В тех случаях, когда ваш организм посылает вам сигналы - вы заметили изменения кожного покрова, уплотнения, повышение температуры тела без видимых причин или же ваши родные сталкивались с онкологией, - обратитесь за помощью к врачу-терапевту по месту жительства, который направит вас к специалисту-онкологу или в центр амбулаторной онкологической помощи. Ответственное отношение к своему здоровью не даст болезни ни единого шанса.
Пандемия новой коронавирусной инфекции не остановила оказание медицинской помощи онкологическим больным. Даже в условиях перепрофилирования онкологических региональных учреждений продолжалось и продолжается оказание консультационной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Помните, что люди, страдающие онкологическими заболеваниями, входят в группу риска по новой коронавирусной инфекции, поэтому таким пациентам особенно важно соблюдать режим самоизоляции, ограничить контакты, чаще мыть руки, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.
По состоянию на 1 августа в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в России открыто 183 центра амбулаторной онкологической помощи, 141 из которых начал работу в 2019 году, 42 - с начала текущего года. Задачи таких центров - сокращение времени начала проведения диагностики и ее сроков, обеспечение доступности специализированной медицинской помощи по профилю "онкология" по месту жительства пациента.
По данным Фонда обязательного медицинского страхования на 1 августа, регионы России получили субвенцию на оказание онкологической помощи в размере 158,3 млрд рублей, в том числе на противоопухолевую лекарственную терапию. Сохраняется положительная динамика при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Так, по состоянию на 1 августа количество случаев лечения в условиях стационара, в том числе дневного, составило более 1,6 млн, что на 27% выше, чем за аналогичный период 2019 года. За 7 месяцев 2020 года противоопухолевую лекарственную терапию для пациентов с онкозаболеваниями применяли свыше 1,1 млн раз, что на 52,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Государство уделяет особое внимание развитию системы онкологической помощи пациентам. Мы строим сеть медицинских организаций онкологической службы в рамках нацпроекта "Здравоохранение", чтобы помочь как можно большему количеству россиян сохранить здоровье, но эта работа будет успешной только в том случае, если наши граждане отнесутся к своему здоровью с той же серьезностью и будут проходить медицинские обследования в соответствии с графиком. Надеюсь, в этой борьбе мы выступим единым фронтом. Хочу всем пожелать осознанного, а где-то даже строгого подхода к сохранению своего здоровья!
Андрей Каприн: в изотопные времена
Поделюсь, министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, еще будучи руководителем Росздравнадзора, летом 2019 года пригласил меня к себе с просьбой обратить внимание на возрождение этой отрасли в России, на разработку и производство отечественных радиофармпрепаратов. Мы начали совместную работу над совершенствованием нормативно-правовой базы. А недавно уже в ранге министра здравоохранения во время своего визита в МРНЦ имени Цыба - филиал нашего НМИЦ радиологии, Михаил Альбертович уделил особое внимание именно разработке и производству отечественных РФП. То есть хочу сказать, что отечественное здравоохранение идет по пути развития радиофарминдустрии в ядерной державе.
Современные технические достижения протонной и ионной терапии позволяют суперточно облучать труднодоступные локализации - головной мозг, опухоли головы и шеи. Да, представление об опасности такого вида лучевой терапии существует. Не исключено, что наш разговор поможет тем, кто с опаской относится к лучевой терапии. Поверьте, я в онкологии уже тридцать лет и потому имею право говорить: не надо бояться такого лечения! Современные технологии позволяют с минимальными потерями, точно и деликатно добиться успеха, практически не затрагивая окружающие опухоль ткани. Индивидуальный план лечения и дозирования сводит риски лучевых повреждений к минимуму.
Теперь о радионуклидах. Это совершенно новое слово в диагностике и лечении злокачественных новообразований и метастазов. В организм пациента непосредственно вводится радиофармпрепарат - "радиоактивный элемент" типа йода-131, стронция или самария. Вводится перорально или внутривенно и целенаправленно "ищет" опухолевую ткань либо метастатическое поражение и убивает ядра опухолевой клетки. Все дело в том, что опухолевые клетки гораздо более активны, чем здоровые. Для их жизнедеятельности нужно большее количество энергии, и радиофармпрепараты устремляются именно в активную мишень, разрушая ее ДНК.
Расскажу вам о суперсовременной технологии - о тераностике. Это высший пилотаж современной онкологии - радиофармпрепараты используются и для лечения, и для диагностики опухолевого процесса, находя в организме и "подсвечивая" злокачественные клетки, которые накапливают их в себе. В частности, к такой технологии относится метод позитронно-эмиссионной томографии в режиме "все тело", который используется сегодня в онкологии. Во время процедуры ПЭТ/КТ на диагностический радионуклид "цепляют" радионуклид терапевтический, который попадает в "подсвеченный" опухолевый процесс (будь то сама опухоль или ее метастаз) и начинает ее разрушение. Такой деликатный метод позволяет не просто продлить человеку жизнь, но и повысить ее качество.
Онкологи всего мира возлагают большие надежды на способы воздействия на опухоль суперсовременными и точными методами лучевой адронной терапии - протонной и ионной, и на последние достижения ядерной медицины - радионуклиды. Эти методы наиболее таргетны, наиболее точны, имеют возможность воздействия на множество очагов.
Михаил Мурашко: Что в плане
По доступности медицинской помощи: в рамках нацпроекта строятся 1550 ФАПов и 1300 мобильных комплексов, 40 детских больниц. Ежегодные профосмотры проходят в удобное для граждан время. Благодаря внедрению информационных технологий процедура записи к врачу стала проще, а лекарства можно будет получить по электронному рецепту.
В рамках нацпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" повышают квалификацию врачи, переоснащаются клиники, создаются центры амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, начнут работу 18 уникальных рефренс-центров - для изучения и лечения наиболее тяжелых случаев. В 2020 году в четыре раза увеличены средства на закупку лекарств для химиотерапии. Важно также усилить знания населения о мерах профилактики онкозаболеваний - этому поможет масштабная коммуникационная кампания.
Нацпроект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" включает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, и многое тут зависит от населения, так как речь идет о снижении уровня потребления табака и алкоголя, а также мотивировании граждан к физической активности и правильному питанию. Сосудистые центры получат 600 единиц медоборудования, благодаря чему сложные виды лечения при сердечно-сосудистых заболеваниях станут доступнее.
Нацпроект "Здравоохранение" нацелен на ликвидацию кадрового дефицита в отрасли, повышение престижа медицинского работника. Для подготовки и повышения квалификации врачей и будут разработаны пять тысяч новых образовательных модулей, созданы 114 аккредитационно-симуляционных центров.
Нацпроект рекомендует регионам внедрять меры дополнительной социальной поддержки врачей: помогать с жильем, оформлять страхование жизни и здоровья, обеспечить доплаты медработникам - пенсионерам, а также медикам, живущим на селе.
Лазерное вмешательство
В Европе подобными лазерами рак лечат десять лет. В России - пять. Тюменцы заказали чудо-лазер полтора года назад, в июне получили, а в августе провели первые операции. "Если новообразование у больного всего 1-2 сантиметра, то обширная операция не нужна, убрать опухоль лучше бескровно, не разрезая шею, не нарушая функции дыхания, глотания, речи", - объясняет Шубина.
Работает команда из шести специалистов так: пациенту под общим наркозом вводят в гортань ларингоскоп и лазером, следя за процессом в микроскоп, удаляют опухоль без повреждения здоровых тканей. Хирург Анатолий Егорин утверждает, что после подобного вмешательства голос восстанавливается в разы быстрее. Вместе с коллегами он обучился управлять "дистанционным скальпелем" и теперь готов помогать как минимум двум больным в неделю.
Александр Штраух говорит, что "заработал" рак курением. Сейчас лечение позади, и он ждет выписку, ведь дома, в Юргинском районе, много забот: он ухаживает за 90-летними тестем и тещей, на его плечах - живность и огород.
Топ-5 технологий лечения онкозаболеваний
1. Таргетная терапия
Точечно воздействовать на клетки, которые несут генетические нарушения, не затрагивая другие, здоровые, - в этом смысл таргетной терапии (target - в переводе с английского - "цель"). Таргетных препаратов становится больше. "Если в эпоху химиотерапии половина пациентов с распространенным раком легкого умирала в течение года после постановки диагноза, сегодня благодаря современному лечению они живут в 3-4 раза дольше", - говорит профессор Онкоцентра имени Блохина Константин Лактионов. Сегодня такими лекарствами также лечат опухоли головы и шеи, почки, прямой кишки, шейки матки, молочной железы.
2. Иммунотерапия
Коварство рака в том, что измененные клетки выделяют особый белок, который делает их незаметными для иммунной системы. Иммунные препараты блокируют этот механизм "шапки-невидимки" и активизируют иммунитет: он "просыпается", распознает и атакует опухоль даже на запущенной стадии.
Главное, что такие лекарства вносят в список жизненно необходимых и важнейших. Это значит, регионы и клиники обязаны их закупать, и они становятся доступнее для больных.
3. Персонализированная терапия
"В онкологии мы говорим об индивидуальном подходе к выбору тактики лечения. Учитывается морфология опухоли и ее восприимчивость к лекарствам, прогноз течения болезни", - объясняет замдиректора Онкоцентра имени Блохина профессор Всеволод Матвеев. Сейчас при многих видах рака делают генно-молекулярный анализ, смотрят, есть ли у человека конкретная мутация, и только потом подбирают лекарство. Точно так же - индивидуально - решают вопрос об операции и других видах лечения.
4. Органосберегающие технологии
Это одно из ключевых направлений онкохирургии. Здесь происходят фантастические вещи. Например, один из наиболее частых видов рака у детей - саркома кости. Раньше таким больным, как правило, грозила ампутация. Сейчас онкохирурги до начала операции моделируют фрагмент пораженной кости и печатают его на 3D-принтере.
"Выращенный" таким образом живой протез пересаживают пациенту, заменяя им больной участок, сохраняя руку или ногу.
5. Протонная терапия и "кибернож"
Классическая лучевая терапия, или радиотерапия, разрушает клетки опухоли, но одновременно радиация повреждает и здоровые клетки.
Протонная терапия более щадящая. Протоны не рассеиваются в тканях, а доходят до самой опухоли и атакуют раковые клетки, не нанося вреда здоровым.
Радиохирургический комплекс "кибернож" позволяет выполнять такие операции суперточно.