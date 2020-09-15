Татьяна Голикова: Время имеет значение

К сожалению, в современном российском обществе слово "онкология" зачастую звучит как приговор - если заболел, остается только ждать и готовиться к худшему. Это не так! Вместе со специалистами мы не устаем повторять: "от настроя пациента во многом зависит успех терапии", "время имеет значение". Чем раньше будет установлен диагноз, чем быстрее будет начато лечение, тем больше уверенности в успешном избавлении от болезни. Современные протоколы лечения позволяют брать под контроль заболевание даже на поздних стадиях.

В связи с этим крайне важно вовремя проходить обследования, частота которых зависит от возраста, пола, семейного анамнеза пациента. Я придерживаюсь графика диспансеризации, регулярно прохожу необходимые обследования и призываю граждан нашей страны последовать этому примеру.

Благодаря выстраиванию службы онкологической помощи в России, появлению сети учреждений разного уровня в рамках национального проекта "Здравоохранение", стимулированию специалистов первичного звена проявлять онконастороженность - слышать жалобы пациента и учитывать возможные онкориски уже на первом приеме - у нас есть все возможности для своевременного выявления и лечения таких заболеваний. Повторюсь: успех лечения на 90% зависит от своевременной диагностики. Регулярно посещайте с профилактическими осмотрами врачей. В тех случаях, когда ваш организм посылает вам сигналы - вы заметили изменения кожного покрова, уплотнения, повышение температуры тела без видимых причин или же ваши родные сталкивались с онкологией, - обратитесь за помощью к врачу-терапевту по месту жительства, который направит вас к специалисту-онкологу или в центр амбулаторной онкологической помощи. Ответственное отношение к своему здоровью не даст болезни ни единого шанса.

Пандемия новой коронавирусной инфекции не остановила оказание медицинской помощи онкологическим больным. Даже в условиях перепрофилирования онкологических региональных учреждений продолжалось и продолжается оказание консультационной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Помните, что люди, страдающие онкологическими заболеваниями, входят в группу риска по новой коронавирусной инфекции, поэтому таким пациентам особенно важно соблюдать режим самоизоляции, ограничить контакты, чаще мыть руки, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.

По состоянию на 1 августа в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в России открыто 183 центра амбулаторной онкологической помощи, 141 из которых начал работу в 2019 году, 42 - с начала текущего года. Задачи таких центров - сокращение времени начала проведения диагностики и ее сроков, обеспечение доступности специализированной медицинской помощи по профилю "онкология" по месту жительства пациента.

По данным Фонда обязательного медицинского страхования на 1 августа, регионы России получили субвенцию на оказание онкологической помощи в размере 158,3 млрд рублей, в том числе на противоопухолевую лекарственную терапию. Сохраняется положительная динамика при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Так, по состоянию на 1 августа количество случаев лечения в условиях стационара, в том числе дневного, составило более 1,6 млн, что на 27% выше, чем за аналогичный период 2019 года. За 7 месяцев 2020 года противоопухолевую лекарственную терапию для пациентов с онкозаболеваниями применяли свыше 1,1 млн раз, что на 52,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Государство уделяет особое внимание развитию системы онкологической помощи пациентам. Мы строим сеть медицинских организаций онкологической службы в рамках нацпроекта "Здравоохранение", чтобы помочь как можно большему количеству россиян сохранить здоровье, но эта работа будет успешной только в том случае, если наши граждане отнесутся к своему здоровью с той же серьезностью и будут проходить медицинские обследования в соответствии с графиком. Надеюсь, в этой борьбе мы выступим единым фронтом. Хочу всем пожелать осознанного, а где-то даже строгого подхода к сохранению своего здоровья!