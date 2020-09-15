Новости

На Лесбосе арестовали беженцев, подозреваемых в поджоге лагеря для мигрантов 22:02
Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов 21:31
В Южной Корее женщина на внедорожнике протаранила магазин 20:50
Назван виновный в ДТП с футболистом "Рубина" Иваном Игнатьевым 20:29
Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем" 20:22
В региональные больницы направили 3,5 млн единиц средств индивидуальной защиты 20:01
Под Ярославлем найдены убитыми две девочки 19:57
Мишустин обсудил с премьером Беларуси двустороннее сотрудничество 19:40
Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги 19:25
Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 19:17
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей 17:16
Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков 16:52
Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы 16:43
Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
15.09.2020 21:32
Рубрика: Общество

Убедись, что ты здоров

Что современная медицина предлагает против самого опасного недуга
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Татьяна Голикова: государство уделяет особое внимание развитию службы онкологической помощи. Фото: Сергей Куксин Татьяна Голикова: государство уделяет особое внимание развитию службы онкологической помощи. Фото: Сергей Куксин
Татьяна Голикова: государство уделяет особое внимание развитию службы онкологической помощи. Фото: Сергей Куксин

Татьяна Голикова: Время имеет значение

К сожалению, в современном российском обществе слово "онкология" зачастую звучит как приговор - если заболел, остается только ждать и готовиться к худшему. Это не так! Вместе со специалистами мы не устаем повторять: "от настроя пациента во многом зависит успех терапии", "время имеет значение". Чем раньше будет установлен диагноз, чем быстрее будет начато лечение, тем больше уверенности в успешном избавлении от болезни. Современные протоколы лечения позволяют брать под контроль заболевание даже на поздних стадиях.

В связи с этим крайне важно вовремя проходить обследования, частота которых зависит от возраста, пола, семейного анамнеза пациента. Я придерживаюсь графика диспансеризации, регулярно прохожу необходимые обследования и призываю граждан нашей страны последовать этому примеру.

Благодаря выстраиванию службы онкологической помощи в России, появлению сети учреждений разного уровня в рамках национального проекта "Здравоохранение", стимулированию специалистов первичного звена проявлять онконастороженность - слышать жалобы пациента и учитывать возможные онкориски уже на первом приеме - у нас есть все возможности для своевременного выявления и лечения таких заболеваний. Повторюсь: успех лечения на 90% зависит от своевременной диагностики. Регулярно посещайте с профилактическими осмотрами врачей. В тех случаях, когда ваш организм посылает вам сигналы - вы заметили изменения кожного покрова, уплотнения, повышение температуры тела без видимых причин или же ваши родные сталкивались с онкологией, - обратитесь за помощью к врачу-терапевту по месту жительства, который направит вас к специалисту-онкологу или в центр амбулаторной онкологической помощи. Ответственное отношение к своему здоровью не даст болезни ни единого шанса.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году

Пандемия новой коронавирусной инфекции не остановила оказание медицинской помощи онкологическим больным. Даже в условиях перепрофилирования онкологических региональных учреждений продолжалось и продолжается оказание консультационной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Помните, что люди, страдающие онкологическими заболеваниями, входят в группу риска по новой коронавирусной инфекции, поэтому таким пациентам особенно важно соблюдать режим самоизоляции, ограничить контакты, чаще мыть руки, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.

По состоянию на 1 августа в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в России открыто 183 центра амбулаторной онкологической помощи, 141 из которых начал работу в 2019 году, 42 - с начала текущего года. Задачи таких центров - сокращение времени начала проведения диагностики и ее сроков, обеспечение доступности специализированной медицинской помощи по профилю "онкология" по месту жительства пациента.

По данным Фонда обязательного медицинского страхования на 1 августа, регионы России получили субвенцию на оказание онкологической помощи в размере 158,3 млрд рублей, в том числе на противоопухолевую лекарственную терапию. Сохраняется положительная динамика при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Так, по состоянию на 1 августа количество случаев лечения в условиях стационара, в том числе дневного, составило более 1,6 млн, что на 27% выше, чем за аналогичный период 2019 года. За 7 месяцев 2020 года противоопухолевую лекарственную терапию для пациентов с онкозаболеваниями применяли свыше 1,1 млн раз, что на 52,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Государство уделяет особое внимание развитию системы онкологической помощи пациентам. Мы строим сеть медицинских организаций онкологической службы в рамках нацпроекта "Здравоохранение", чтобы помочь как можно большему количеству россиян сохранить здоровье, но эта работа будет успешной только в том случае, если наши граждане отнесутся к своему здоровью с той же серьезностью и будут проходить медицинские обследования в соответствии с графиком. Надеюсь, в этой борьбе мы выступим единым фронтом. Хочу всем пожелать осознанного, а где-то даже строгого подхода к сохранению своего здоровья!

Топ-5 технологий лечения онкозаболеваний

Текст: Ирина Невинная
Чудо-таблетки от рака нет и не будет: слишком сложное и многоликое заболевание. Постоянно разрабатываются новые методы борьбы с опухолями. Главное, что благодаря федеральному проекту "Борьба с онкозаболеваниями" дорогие инновационные методы лечения становятся доступнее.
Онкохирурги научились оперировать так, чтобы по максимуму сохранять органы и избегать ампутаций. Фото: Сергей Михеев

1. Таргетная терапия

Точечно воздействовать на клетки, которые несут генетические нарушения, не затрагивая другие, здоровые, - в этом смысл таргетной терапии (target - в переводе с английского - "цель"). Таргетных препаратов становится больше. "Если в эпоху химиотерапии половина пациентов с распространенным раком легкого умирала в течение года после постановки диагноза, сегодня благодаря современному лечению они живут в 3-4 раза дольше", - говорит профессор Онкоцентра имени Блохина Константин Лактионов. Сегодня такими лекарствами также лечат опухоли головы и шеи, почки, прямой кишки, шейки матки, молочной железы.

2. Иммунотерапия

Коварство рака в том, что измененные клетки выделяют особый белок, который делает их незаметными для иммунной системы. Иммунные препараты блокируют этот механизм "шапки-невидимки" и активизируют иммунитет: он "просыпается", распознает и атакует опухоль даже на запущенной стадии.

Фото: iStock
Названы предсказывающие онкологию изменения родинок

Главное, что такие лекарства вносят в список жизненно необходимых и важнейших. Это значит, регионы и клиники обязаны их закупать, и они становятся доступнее для больных.

3. Персонализированная терапия

"В онкологии мы говорим об индивидуальном подходе к выбору тактики лечения. Учитывается морфология опухоли и ее восприимчивость к лекарствам, прогноз течения болезни", - объясняет замдиректора Онкоцентра имени Блохина профессор Всеволод Матвеев. Сейчас при многих видах рака делают генно-молекулярный анализ, смотрят, есть ли у человека конкретная мутация, и только потом подбирают лекарство. Точно так же - индивидуально - решают вопрос об операции и других видах лечения.

4. Органосберегающие технологии

Это одно из ключевых направлений онкохирургии. Здесь происходят фантастические вещи. Например, один из наиболее частых видов рака у детей - саркома кости. Раньше таким больным, как правило, грозила ампутация. Сейчас онкохирурги до начала операции моделируют фрагмент пораженной кости и печатают его на 3D-принтере.

"Выращенный" таким образом живой протез пересаживают пациенту, заменяя им больной участок, сохраняя руку или ногу.

5. Протонная терапия и "кибернож"

Классическая лучевая терапия, или радиотерапия, разрушает клетки опухоли, но одновременно радиация повреждает и здоровые клетки.

Протонная терапия более щадящая. Протоны не рассеиваются в тканях, а доходят до самой опухоли и атакуют раковые клетки, не нанося вреда здоровым.

Радиохирургический комплекс "кибернож" позволяет выполнять такие операции суперточно.

Андрей Каприн: в изотопные времена

Текст: Ирина Краснопольская
Россия - великая ядерная держава, в которой мирный атом давно на службе у медицины. Наработки многих препаратов начинались еще в семидесятые годы прошлого века. Многое уже было готово к клиническим испытаниям. К сожалению, в связи с событиями последних тридцати лет опять же многое утрачено. Немало наших разработчиков уехало за рубеж. И мы увидели активное внедрение наработанных у нас методик в США, Европе, Израиле. Более того, пошел отток нашего радиоизотопного сырья в зарубежные страны, откуда оно возвращалось уже в виде готовых препаратов с внушительным ценником.
Андрей Каприн, глава НМИЦ радиологии: в условиях пандемии очень хочется отвлечься от проблем, хотя бы вот так, надев забавную шапочку... Фото: РИА Новости

Поделюсь, министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, еще будучи руководителем Росздравнадзора, летом 2019 года пригласил меня к себе с просьбой обратить внимание на возрождение этой отрасли в России, на разработку и производство отечественных радиофармпрепаратов. Мы начали совместную работу над совершенствованием нормативно-правовой базы. А недавно уже в ранге министра здравоохранения во время своего визита в МРНЦ имени Цыба - филиал нашего НМИЦ радиологии, Михаил Альбертович уделил особое внимание именно разработке и производству отечественных РФП. То есть хочу сказать, что отечественное здравоохранение идет по пути развития радиофарминдустрии в ядерной державе.

Фото: iStock
Онколог объяснила, какие симптомы требуют срочного обращения к врачу

Современные технические достижения протонной и ионной терапии позволяют суперточно облучать труднодоступные локализации - головной мозг, опухоли головы и шеи. Да, представление об опасности такого вида лучевой терапии существует. Не исключено, что наш разговор поможет тем, кто с опаской относится к лучевой терапии. Поверьте, я в онкологии уже тридцать лет и потому имею право говорить: не надо бояться такого лечения! Современные технологии позволяют с минимальными потерями, точно и деликатно добиться успеха, практически не затрагивая окружающие опухоль ткани. Индивидуальный план лечения и дозирования сводит риски лучевых повреждений к минимуму.

Теперь о радионуклидах. Это совершенно новое слово в диагностике и лечении злокачественных новообразований и метастазов. В организм пациента непосредственно вводится радиофармпрепарат - "радиоактивный элемент" типа йода-131, стронция или самария. Вводится перорально или внутривенно и целенаправленно "ищет" опухолевую ткань либо метастатическое поражение и убивает ядра опухолевой клетки. Все дело в том, что опухолевые клетки гораздо более активны, чем здоровые. Для их жизнедеятельности нужно большее количество энергии, и радиофармпрепараты устремляются именно в активную мишень, разрушая ее ДНК.

Расскажу вам о суперсовременной технологии - о тераностике. Это высший пилотаж современной онкологии - радиофармпрепараты используются и для лечения, и для диагностики опухолевого процесса, находя в организме и "подсвечивая" злокачественные клетки, которые накапливают их в себе. В частности, к такой технологии относится метод позитронно-эмиссионной томографии в режиме "все тело", который используется сегодня в онкологии. Во время процедуры ПЭТ/КТ на диагностический радионуклид "цепляют" радионуклид терапевтический, который попадает в "подсвеченный" опухолевый процесс (будь то сама опухоль или ее метастаз) и начинает ее разрушение. Такой деликатный метод позволяет не просто продлить человеку жизнь, но и повысить ее качество.

Я в онкологии уже тридцать лет и имею право говорить: не надо бояться такого лечения 

Онкологи всего мира возлагают большие надежды на способы воздействия на опухоль суперсовременными и точными методами лучевой адронной терапии - протонной и ионной, и на последние достижения ядерной медицины - радионуклиды. Эти методы наиболее таргетны, наиболее точны, имеют возможность воздействия на множество очагов.

Михаил Мурашко: Что в плане

Текст: Ирина Невинная
Национальный проект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года. Главная его цель - повысить качество и доступность медицинской помощи для населения за счет улучшения медицинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита в отрасли. Все это позволит снизить смертность и увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году.

По доступности медицинской помощи: в рамках нацпроекта строятся 1550 ФАПов и 1300 мобильных комплексов, 40 детских больниц. Ежегодные профосмотры проходят в удобное для граждан время. Благодаря внедрению информационных технологий процедура записи к врачу стала проще, а лекарства можно будет получить по электронному рецепту.

Фото: iStock
Онколог назвал три симптома, которые особенно опасно игнорировать

В рамках нацпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" повышают квалификацию врачи, переоснащаются клиники, создаются центры амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, начнут работу 18 уникальных рефренс-центров - для изучения и лечения наиболее тяжелых случаев. В 2020 году в четыре раза увеличены средства на закупку лекарств для химиотерапии. Важно также усилить знания населения о мерах профилактики онкозаболеваний - этому поможет масштабная коммуникационная кампания.

Нацпроект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" включает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, и многое тут зависит от населения, так как речь идет о снижении уровня потребления табака и алкоголя, а также мотивировании граждан к физической активности и правильному питанию. Сосудистые центры получат 600 единиц медоборудования, благодаря чему сложные виды лечения при сердечно-сосудистых заболеваниях станут доступнее.

Нацпроект "Здравоохранение" нацелен на ликвидацию кадрового дефицита в отрасли, повышение престижа медицинского работника. Для подготовки и повышения квалификации врачей и будут разработаны пять тысяч новых образовательных модулей, созданы 114 аккредитационно-симуляционных центров.

Нацпроект рекомендует регионам внедрять меры дополнительной социальной поддержки врачей: помогать с жильем, оформлять страхование жизни и здоровья, обеспечить доплаты медработникам - пенсионерам, а также медикам, живущим на селе.

Лазерное вмешательство

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
"В пятницу прооперировали, в понедельник домой запросился", - рассказывает о своем пациенте Александре Штраухе заведующая онкоотделением Тюменского клинического центра "Медицинский город" Юлия Шубина. Два-три дня - таков срок заживления гортани после операции с применением хирургического лазера. Новый аппарат стоимостью 10 млн рублей позволяет хирургам проводить малоинвазивные операции, больным же - быстрее восстанавливаться и возвращаться к активной жизни.

В Европе подобными лазерами рак лечат десять лет. В России - пять. Тюменцы заказали чудо-лазер полтора года назад, в июне получили, а в августе провели первые операции. "Если новообразование у больного всего 1-2 сантиметра, то обширная операция не нужна, убрать опухоль лучше бескровно, не разрезая шею, не нарушая функции дыхания, глотания, речи", - объясняет Шубина.

Для врачей введены премии за раннее выявление онкологии

Работает команда из шести специалистов так: пациенту под общим наркозом вводят в гортань ларингоскоп и лазером, следя за процессом в микроскоп, удаляют опухоль без повреждения здоровых тканей. Хирург Анатолий Егорин утверждает, что после подобного вмешательства голос восстанавливается в разы быстрее. Вместе с коллегами он обучился управлять "дистанционным скальпелем" и теперь готов помогать как минимум двум больным в неделю.

Александр Штраух говорит, что "заработал" рак курением. Сейчас лечение позади, и он ждет выписку, ведь дома, в Юргинском районе, много забот: он ухаживает за 90-летними тестем и тещей, на его плечах - живность и огород.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году