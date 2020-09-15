15 сентября в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа будут подписаны широко разрекламированные Вашингтоном "исторические соглашения" между Израилем и двумя арабскими странами - ОАЭ и Бахрейном. И если с Эмиратами специально прилетевший в столицу США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заключил мирный договор (несмотря на то, что войны между этими странами никогда не было), то с Бахрейном утверждено лишь соглашение о намерении о его заключить. Достигнутые при активном посредничестве США арабо-израильские договоренности стали первым такого рода прорывом за последние 26 лет - в 1994 года мирный договор с Тель-Авивом заключила Иордания, а до нее это сделал Египет. Нынешний внешнеполитический успех направлен на решение конъюнктурных задач Трампа и Нетаньяху, может сорваться в любой момент и едва ли приведет к долгосрочному миру на Ближнем Востоке, пояснил эксперт "РГ".

Днем 15 сентября церемония подписания соглашения только готовилась. Согласно информации газеты The Jerusalem Post, несмотря на угрозу COVID-19, она должна была состояться на южной лужайке Белого дома с большим размахом - в присутствии порядка 1 тысячи гостей.

"Это будет теплый мир, экономический мир в дополнение к дипломатическому миру", - сказал перед вылетом в Вашингтон Нетаньяху. Сопровождавший его шеф разведки еврейского государства (Моссад) Йоси Коэн заявил, что "большое количество людей на протяжении многих лет усердно работали для того, чтобы этот момент настал". Впрочем, торжество тайной и явной ближневосточной американо-израильской дипломатии США ровно как и пафосный статус "исторического мероприятия" несколько поубавили подмеченные комментаторами особенности его протокола. Так, если от Израиля в США прилетел глава правительства, то ОАЭ и Бахрейн направили подписывать документы лишь министров иностранных дел. А единственной страной-членом ЕС, представитель которой согласился присутствовать на церемонии, станет Венгрия. Кроме того, до сих пор не ясны конкретика и модальности соглашения, в частности, как в соглашениях прописан пресловутый палестинский вопрос. "Это не прекращение борьбы за дело Палестины. Речь идет об укреплении безопасности и экономической стабильности Бахрейна", скупо заявили в Бахрейне.

Очевидно, что продвигая нынешнюю арабо-израильскую сделку лидеры США и Израиля, прежде всего, работают на собственные политические амбиции. Если стремящемуся переизбираться в ноябре президенту США Трампу на финишной прямой избирательной гонки как воздух нужны внешнеполитические успехи и поддержка еврейского лобби, то Биньямину Нетаньяху необходимо отвлечь внимание населения страны от коррупционного разбирательства в отношении него и провального коронакризиса - на днях в Израиле введен второй по счету тотальный карантин. С учетом того, что соглашение с ОАЭ и Бахрейном необходимо будет ратифицировать в кабинете министров и кнессете "Биби" еще не раз сможет возвращаться к триумфальной для него теме, подменяя неудобную повестку. Специализированное ближневосточное издание Al-Monitor также обращает внимание на то, что Нетаньяху, захватив с собой в Вашингтон большую делегацию (включая жену и двух сыновей), подчеркнуто не пожелал делиться славой со своими конкурентами из числа израильских политиков. И целенаправленно не пригласил на церемонию подписания "исторических соглашений" с арабами главу израильского МИДа Габи Ашкенази, а также сменного премьер-министра страны Бени Ганца.

Подписанные документы едва ли приведут к долгосрочному миру на Ближнем Востоке, пояснил эксперт "РГ"

Напомним, что Тель-Авив и Эмираты еще 31 августа с помпой открыли между собой прямое авиасообщение. Среди прочих на борту самолета израильской авиакомпании El-Al, впервые совершившим рейс из тель-авивского аэропорта имени Бен-Гуриона в Абу-Даби, находились высокопоставленные чиновники администрации Трампа - советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и родившийся в ортодоксальной еврейской семье зять и советник действующего президента США Джаред Кушнер. Именно они, по данным СМИ, сыграли ключевую роль в нормализации отношений между сторонами. Долгосрочная цель запущенного при посредничестве США процесса - реализация стратегических установок Вашингтона на объединение под американо-израильским зонтиком суннитских монархий Персидского залива для противостояния в регионе шиитскому Ирану.

"Предыдущая инициатива администрации Трампа на данном направлении по созданию так называемого антииранского ближневосточного альянса или, как его называли, "арабского НАТО" оказалась недостаточно проработана. Для решения этой задачи требовались не только значительные финансовые ресурсы, но и преодоление разногласий между самими арабскими странами", - пояснила "РГ" эксперт-ближневосточник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина. По словам специалиста, нынешние усилия США по нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном также имеют явный антииранский подтекст.

Действительно, пока в Абу-Даби и Манаме полным ходом идут работы по открытию посольств Израиля в СМИ просочилась информация о предстоящем создании на территории Эмиратов израильской разведывательной базы. Ее основной задачей станет сбор информации об Иране. В этой связи не удивительно, что в Тегеране болезненно отреагировали на наметившуюся нормализацию отношений и расширение сотрудничества Израиля с ОАЭ. Так, представители парламента Исламской Республики уже заявили, что в случае ирано-израильского военного конфликта Эмираты могут стать легитимной целью для удара. Кроме того, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Бахрейн о возмездии за нормализацию отношений с Израилем.

Прямая речь

Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ)

"Нынешняя сделка между рядом арабских государств и Израилем прочерчена при посредничестве США слишком широкими мазками. В этой картине не хватает многих деталей, которые осознанно выведены за скобки. Это касается конкретных механизмов улучшения отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, а также требования арабов найти решение палестинской проблемы.

В этих деталях скрывается подвох, который может осложнить реализацию нынешнего соглашения в любой момент. Следует учитывать и общественное мнение в этих и других арабских странах, в частности сохраняющееся недоверие к Израилю. Так, в Египте и Иордании мирный договор с Израилем давно подписан, но на уровне рядовых граждан сохраняется подозрительность и недоверие к Израилю и нечто похожее может произойти в ОАЭ и Бахрейне.

Для Вашингтона и Тель-Авива главное в этой истории - достижение краткосрочных целей. Для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - это снижение политических последствий от связанного с ним коррупционного скандала. А для стремящегося переизбираться Дональда Трампа, которому так не удалось совершить внешнеполитических успехов на северокорейском направлении, этот израильско-арабский подарок может подстегнуть рейтинги в преддверии ноябрьских выборов президента США".