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15.09.2020 15:40
Рубрика: Культура

Деформированный древний череп обнаружен в загадочном городе в Иране

Текст: Денис Передельский
Фото: www.mehrnews.com Фото: www.mehrnews.com
Фото: www.mehrnews.com

Иранские археологи при проведении раскопок на доисторическом горном участке в городе Исфахан обнаружили странным образом деформированный череп древнего человека.

Фото: iStock
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Как сообщает Tehran Times, удивительная находка была сделана в центральной части страны. Археологи обнаружили череп, который явно принадлежал древнему человеку. Однако у него не оказалось нижней челюсти, а верхняя имеет весьма причудливую форму. Исследователи предполагают, что череп принадлежал инвалиду, жившему в парфянскую эпоху.

"На расстоянии одного метра от другого скелета мы наткнулись на череп без нижней челюсти, разделенный пополам, - рассказал руководитель раскопок Алиреза Джафари-Занд. - Найденная нами половина черепа оказалась очень странной, потому что у нее имеются физические недостатки. Мы предполагаем, что череп мог принадлежать человеку с ограниченными физическими возможностями. И мы до сих пор не знаем, принадлежал ли он женщине или мужчине".

Этот череп пополнил коллекцию таинственных находок, сделанных в этом месте. Ученые говорят, что в доисламский период здесь располагался город Тепе Ашраф. Он входил в состав Парфянской империи (247 год до н.э. - 224 год н.э.), также известной как Империя Аршакидов. Это была очень крупная и могущественная держава.

Чуть ранее при раскопках в Тепе Ашрафе археологи обнаружили древнее захоронение с останками лошади и, недалеко от него, гигантскую гробницу-кувшин.

Фото: iStock
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К слову, ранее подобная гробница в провинции Исфахан была обнаружена только в местечке Тепе Сиалк. Ученые надеются, что новые находки дадут ценные ключи к разгадке таинственной истории доисламского Исфахана.

Раскопки в Тепе Ашраф стартовали еще в 2010 году. Интересно то, что археологи изначально искали здесь следы более поздней цивилизации. Им удалось найти руины крепости, которая использовалась во времена династии Буидов (945-1055 гг.).

Однако последующие изыскания показали, что это место процветало и во времена Парфянской империи. В период расцвета ее владения простирались от северных пределов Евфрата, на территории современной центрально-восточной Турции, до восточного Ирана.

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