День сурка: как избавиться от страха потерять работу

Пандемия коронавируса COVID-19 повлияла на рынок труда. Появились новые специальности, например, цифровой куратор или консультант по оптимизации бизнес-процессов онлайн, а многие "старые" профессии оказались под угрозой исчезновения. В итоге многие стали испытывать навязчивый страх потерять работу и остаться без средств к существованию.

Прежде всего, советуют эксперты, не убегать от страха и уж тем более "заедать и запивать" проблему.

"Не бойтесь разговаривать с руководством, уточняйте свои должностные обязанности, выполняйте их добросовестно, а если хотите дополнительного эмоционального подстегивания - сходите на пару-тройку собеседований", - советует эксперт kp.ru Павел Домрачев.

Данное упражнение пригодится для тонуса знаний и опыта, а также для понимания, что в случае неприятностей удастся найти другую работу и не загонять себя в "день сурка" - рутинно выполняя одни и те же скучные обязанности.

"Зафиксируйте ту секунду, когда вы столкнулись с подобными мыслями. Вспомните события накануне - именно они являются ключом к разгадке. Возможно, вы сами превратили свою жизнь в рутину, состоящую из одних и тех же событий", - советует специалист по борьбе с тревожностью Анна Погребняк.

Осознание и работа с внутренними страхами позволит, по ее мнению, предотвратить депрессию.