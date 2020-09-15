Десантники России прибыли на полигон Брестский для участия в учении

Отработка совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом включена в программу тактического учения "Славянское братство-2020", для совместного участия в котором на полигон Брестский прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии России. Об этом сообщает 15 сентября БЕЛТА со ссылкой на военное ведомство РБ.

В предстоящих совместных маневрах, в которых принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Беларуси, "будут задействованы до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники", информирует агентство.

Первая фаза учений, по данным Минобороны РБ, предусматривает слаживание подразделений, а вторая, активная фаза, пройдет на полигоне и на участке реки Мухавец с 21 по 23 сентября.

Военнослужащим Союзного государства предстоит отработать вопросы организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических операций. Особенностью учения, по оценке военных экспертов, станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы.

После завершения маневров российские военнослужащие вернутся на родину, уточняет агентство.