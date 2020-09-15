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15.09.2020 16:22
Рубрика: Экономика

Единственного поставщика при госзакупках придется обосновать

Текст: Светлана Ментюкова
В правила подготовки нормативных правовых актов об определении единственного поставщика при госзакупках включено требование по обязательному обоснованию такого предложения и экспертному заключение по нему. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ утверждает соответствующий порядок и отводит правительству РФ и федеральным органам власти три месяца на приведение нормативных баз в соответствие с новыми правилами. В правилах определен, перечень данных, которые должны включаться в предложение об определении единственного поставщика: описание объекта закупки, экономическое (технологическое) обоснование нецелесообразности проведение закупки конкурентным способом, сведения о предполагаемом единственном поставщике с обоснованием его выбора.

Фото: iStock
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Экспертное заключение о правомерности предложения единственного поставщика, согласно документу, должно содержать заключения: Минфина - в отношении обоснования цены госконтракта с единственным поставщиком, Минэкономразвития - в части соответствия такого предложения положениям договора об ЕАЭС, ФАС России - в части оценки перспективы изменения состояния конкуренции на товарном рынке в результате принятия предложения об определении единственного поставщика.

Исключение делается только в случае определение единственного поставщика в рамках гособоронзаказа.

Эксперты уверены, что новые правила снизят коррупционную составляющую контрактной системы. "Могу предположить, что решение Президента в определенной̆ степени было продиктовано практикой госзакупок в период пандемии. Именно тогда высветились пробелы действующего законодательства. Теперь они будут устранены", - комментирует документ президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко. Если ранее, отмечает эксперт, порядок в выборе единственного поставщика в ФЗ не был прописан, то теперь появилось важное требование: проведение экспертизы Минфина, Минэкономразвития и ФАС. "Прежде всего, это даст существенную экономию государственных средств, поскольку при экспертизе будет понятно, является ли единственный̆ поставщик непосредственным исполнителем контракта или же он будет привлекать субподрядчиков", - уточняет Денис Шульженко.

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Член Совета Московского отделения "Опора России" Павел Зюков считает, что прописанные в указе правила, решат проблему лишь частично. "Указ имеет своей целью пресечь действия недобросовестных заказчиков по необоснованному определению единственных поставщиков в конкурентных сферах, что лишь косвенно может повлиять на повышение прозрачности системы госзакупок", - отмечает он. Теперь у заказчика, поясняет Павел Зюков, будет более сложный механизм обоснования определения единственного поставщика при государственных закупках, а каких-либо предпосылок для облегчения доступа для малого и среднего бизнеса к участию в госзаказе документ не несет.

По действующей редакции закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) закупка у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или распоряжением президента РФ, а также постановлением или распоряжением правительства РФ. Правительство принимает соответствующие акты на основании решений главы государства. Этот порядок подготовки НПА об определении единственного поставщика остался неизменным.

Экономика Бизнес Госзаказ

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