Эксперт назвала причину появления осенней хандры

Наступление осени зачастую приводит многих людей в состояние меланхолии, а порой и депрессии. Однако эксперты и практикующие психологи считают, что можно найти выход из любой волнующей ситуации.

По одной из версий причиной осенней хандры являются детские воспоминания о начале нового учебного года. По мнению эксперта kp.ru Вероники Хлебовой, негативное восприятие связано с окончанием летних каникул и началом регулярных занятий в школе.

- Влияет на наше восприятие и физиология: когда солнца становится меньше, количество витамина D, поступающего в организм, резко сокращается. Ко всему прочему, мы еще и недополучаем "счастливую" порцию серотонина, и происходит оно - то самое "возвращение в детство", когда каникулы закончились, а школа началась, - считает психолог.

Для того, чтобы избежать осенней меланхолии она советует научиться управлять эмоциями, вспомнить отрицательные переживания и оставить их в прошлом.

- Поймите, что "да, то время было неприятным", но школа прошла, а значит, теперь каждую осень можно проживать так, как хочется именно вам, - советует Хлебова.