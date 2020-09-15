Гастроэнтеролог рассказал о поражающей печень "полезной" еде

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов предупредил, что примерно 37% россиян страдают от неалкогольной жировой болезни печени - хронического поражения органа, часто встречающегося у людей, которые вообще не употребляют спиртные напитки.

Более того, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) по распространенности уже перегнала алкогольную болезнь печени, отметил эксперт в интервью aif.ru. Среди самых печальных последствий НАЖБП - развитие сахарного диабета, инфаркта и инсульта из-за атеросклероза сосудов, печеночной недостаточности и онкологии.

Чтобы избежать заболевания и его тяжелых последствий, специалист посоветовал не увлекаться продуктами с животными жирами и сахаром, а также пищей с фруктозой. Например, соками, сладкими фруктами, медом.

- У нас был пациент с НАЖБП, который следил за собой, вел здоровый образ жизни. Оказалось, что он ел очень много меда, считая это полезным. После отказа от него изменения в печени прошли, - отметил Алексей Буеверов.