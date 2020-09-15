Генсеки ООН и ОДКБ заявили о прогрессе в отношениях двух организаций

Констатация устойчивого прогресса в отношениях между Организацией Объединенных Наций и ОДКБ содержится в совместном заявлении, с которым выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

В тексте документа, который представил 15 сентября пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, подчеркивается, что оба руководителя авторитетных международных структур "приветствуют устойчивый прогресс и позитивную динамику в укреплении отношений между секретариатами двух организаций за десять лет, прошедших со времени подписания совместной декларации о сотрудничестве".

В дни, когда международное сообщество отмечает 75-ую годовщину создания Организации Объединенных Наций, говорится в совместном заявлении, генеральные секретари подтверждают свое намерение и далее "наращивать сотрудничество на всех уровнях, в том числе в таких ключевых областях, как раннее предупреждение, предотвращение и разрешение конфликтов, миротворчество, предотвращение терроризма и противодействие ему, борьба против международной преступности и незаконной торговли оружием, готовность к бедствиям и реагирование на них, обмен информацией".

При этом Антониу Гутерриш и Станислав Зась особо отмечают важность сотрудничества в соответствии с принципами Устава ООН и международного права в целях продвижения дела глобального и регионального мира и безопасности.

В документе также констатируется, что взаимодействие между двумя организациями еще более укрепили меморандумы о взаимопонимании и протоколы о сотрудничестве между секретариатом ОДКБ и такими структурами ООН, как исполнительный директорат Контртеррористического комитета, управление по наркотикам и преступности, контртеррористическое управление, управление Верховного комиссара по делам беженцев и Департамент операций по поддержанию мира.

"Принимаемые в двухгодичном цикле резолюции сессий Генеральной Ассамблеи ООН приветствуют и с удовлетворением отмечают эти отношения", - указывается в заявлении, который излагает БЕЛТА.