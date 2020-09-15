Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация

Без массовой вакцинации возникновение и второй, и последующих волн коронавируса неизбежно, уверен Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна", - сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

При этом, по его мнению, если прививаться и от коронавируса, и от гриппа, из-за разности воздействия двух прививок лучше "развести" их по времени - так эффективность обеих прививок будет выше.

"Чтобы гарантировать, что вакцина и от гриппа сработает, и сработает вакцина от коронавируса, лучше раздвинуть по времени эти две прививки на три недели", - уточнил эксперт.

Напомним, в России 11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V". Разработку вакцины вел Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат прошел клинические испытания в июне-июле.