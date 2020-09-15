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15.09.2020 17:31
Рубрика: Общество

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация

Текст: Татьяна Карабут
Без массовой вакцинации возникновение и второй, и последующих волн коронавируса неизбежно, уверен Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

"До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна", - сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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При этом, по его мнению, если прививаться и от коронавируса, и от гриппа, из-за разности воздействия двух прививок лучше "развести" их по времени - так эффективность обеих прививок будет выше.

"Чтобы гарантировать, что вакцина и от гриппа сработает, и сработает вакцина от коронавируса, лучше раздвинуть по времени эти две прививки на три недели", - уточнил эксперт.

Напомним, в России 11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V". Разработку вакцины вел Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат прошел клинические испытания в июне-июле.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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