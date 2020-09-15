Глава ФоРГО спрогнозировал победу "Единой России" на выборах в Госдуму

"Партия во всех законодательных собраниях (регионов) получила большинство, а самое главное - она сумела нарастить стартовый рейтинг, который был у нее в начале кампании", - отметил эксперт.

"Это позволяет нам сделать прогноз, что "Единая Россия" получит большинство на выборах в Государственную думу", - считает Костин. "Каким оно будет - конституционным или простым, будет зависеть от многих факторов: каким будет список кандидатов, качество кампании, уровень конкуренции. Но уже совершенно точно можно сказать, что свое стратегическое преимущество единороссы не упустят", - добавил он.

По мнению Костина, большую часть мест в Госдуме восьмого созыва займут нынешние парламентские партии. Что же касается "дерзких новичков", которые пробились в региональные заксобрания в этом году, то им вряд ли удастся преодолеть пятипроцентный барьер и провести своих представителей по спискам. Эксперт полагает, что реальная перспектива для новых политических сил - это борьба в одномандатных округах.

Напомним, 11-13 сентября в России прошел Единый день голосования. В 11 субъектах Федерации выбирали депутатов региональных заксобраний. Везде первые места получила "Единая Россия". Три недавно созданные партии - "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду" - смогли пройти в парламенты нескольких регионов. Теперь они имеют право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Очередная думская кампания намечена на сентябрь следующего года.