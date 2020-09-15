Глава ФоРГО спрогнозировал победу "Единой России" на выборах в Госдуму

Новости

Почему в СНГ изменили подходы к инновационным проектам 16:20
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 16:09
СК завершил расследование дела в отношении совладельца "Зимней вишни" 16:05
В Минобороны РФ рассказали о трех совместных учениях с военными Беларуси 16:03
В ГД внесен законопроект о росте пособия по безработице до 24 260 рублей 15:58
Вышел русский трейлер хоррора Дэйва Франко "Кто не спрятался" 15:43
Вышел трейлер драмы "Отец" с Хопкинсом и Колман 15:31
В Краснодаре оцепили стадион "Кубань" из-за снаряда 15:29
Вышел русский трейлер "Черного дрозда" с Уинслет, Сарандон и Васиковски 15:22
В Подмосковье задержан мужчина, подбивший самолет 15:15
Mercedes оштрафовали на 1,5 миллиарда долларов за лживые дизели 15:05
Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020 15:02
Водитель из Мордовии трижды меняла фамилию, чтобы не платить долги 15:01
В Госдуму внесен законопроект о почасовой "минималке" в 150 рублей 14:55
На Среднем Урале на карантин по ОРВИ и COVID-19 закрыли 368 классов 14:48
Госдума одобрила усиление контроля над выигрышами в казино 14:41
Участники акции "Сохраним лес" высадят 40 млн деревьев 14:41
Новая Зеландия снимет барьеры от коронавируса по всей стране 14:25
Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров 14:22
Прокуратура Испании просит отклонить иски к правительству из-за COVID-19 14:22
Зампредседателя парламента Болгарии осудили за вымогательство 14:18
Мэр Москвы увеличил число якорных резидентов технопарка "Отрадное" 14:18
Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма 14:14
Патрушев: Договоренности в ракетно-ядерной сфере невозможны без учета ПРО США 14:11
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 16:05
Рубрика: Власть

Глава ФоРГО спрогнозировал победу "Единой России" на выборах в Госдуму

Текст: Галина Мисливская
Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что "Единая Россия" сможет получить большинство в Госдуме восьмого созыва. Такое мнение он высказал, комментируя результаты единороссов по итогам Единого дня голосования.

"Партия во всех законодательных собраниях (регионов) получила большинство, а самое главное - она сумела нарастить стартовый рейтинг, который был у нее в начале кампании", - отметил эксперт.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Памфилова: Единый день голосования прошел спокойно и с минимумом нарушений

"Это позволяет нам сделать прогноз, что "Единая Россия" получит большинство на выборах в Государственную думу", - считает Костин. "Каким оно будет - конституционным или простым, будет зависеть от многих факторов: каким будет список кандидатов, качество кампании, уровень конкуренции. Но уже совершенно точно можно сказать, что свое стратегическое преимущество единороссы не упустят", - добавил он.

По мнению Костина, большую часть мест в Госдуме восьмого созыва займут нынешние парламентские партии. Что же касается "дерзких новичков", которые пробились в региональные заксобрания в этом году, то им вряд ли удастся преодолеть пятипроцентный барьер и провести своих представителей по спискам. Эксперт полагает, что реальная перспектива для новых политических сил - это борьба в одномандатных округах.

Напомним, 11-13 сентября в России прошел Единый день голосования. В 11 субъектах Федерации выбирали депутатов региональных заксобраний. Везде первые места получила "Единая Россия". Три недавно созданные партии - "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду" - смогли пройти в парламенты нескольких регионов. Теперь они имеют право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Очередная думская кампания намечена на сентябрь следующего года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток