Гол Гурьянова в овертайме вывел "Даллас" в финал плей-офф НХЛ

Пятый матч серии поначалу складывался для "Далласа" крайне неудачно. "Вегас", которому некуда было отступать, после бросков Чандлера Стивенсона и Райлли Смита повел в счете 2:0.
Но удержать преимущество не смог. Джейми Бенн с передачи Александра Радулова сократил разницу в счете, а Йоэль Кивиранта с паса Дениса Гурьянова перевел встречу в овертайм.
Спустя три минуты и 36 секунд после начала дополнительного времени гол Гурьянова вывел "Даллас" в финал, первый с 2000 года и третий для "звезд" в истории.
Как всегда, надежно сыграл голкипер "Далласа" Антон Худобин отразивший 34 броска из 36.
Соперником "звезд" в финале станет победитель серии "Тампа-Бэй" - "Нью-Йорк Айлендерс". Команда Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева ведет 3-1.