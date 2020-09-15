Гол Гурьянова в овертайме вывел "Даллас" в финал плей-офф НХЛ

"Даллас" стал первым финалистом плей-офф Национальной хоккейной лиги, выиграв серию у "Вегаса" со счетом 4:1.

Пятый матч серии поначалу складывался для "Далласа" крайне неудачно. "Вегас", которому некуда было отступать, после бросков Чандлера Стивенсона и Райлли Смита повел в счете 2:0.

Но удержать преимущество не смог. Джейми Бенн с передачи Александра Радулова сократил разницу в счете, а Йоэль Кивиранта с паса Дениса Гурьянова перевел встречу в овертайм.

Спустя три минуты и 36 секунд после начала дополнительного времени гол Гурьянова вывел "Даллас" в финал, первый с 2000 года и третий для "звезд" в истории.

Как всегда, надежно сыграл голкипер "Далласа" Антон Худобин отразивший 34 броска из 36.

Соперником "звезд" в финале станет победитель серии "Тампа-Бэй" - "Нью-Йорк Айлендерс". Команда Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева ведет 3-1.