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Рубрика: Общество

Кому звенит звонок

Самые актуальные вопросы о начале учебного года
Текст: Ольга Бухарова, Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Много ли школ в России ушли на удаленку с начала учебного года? Продолжают ли они учиться? Будет ли вакцинация от COVID обязательной для учителей? "Российская газета" провела федеральную "Горячую линию" о том, в каких условиях начался учебный год в школах. В ней приняли участие представители министерства просвещения, Роспотребнадзора.
В современных школьных медкабинетах не страшно! Фото: Валерий Матыцын/ТАСС В современных школьных медкабинетах не страшно! Фото: Валерий Матыцын/ТАСС
В современных школьных медкабинетах не страшно! Фото: Валерий Матыцын/ТАСС

Много ли классов сегодня учатся на удаленке?

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Виктор Басюк, заместитель министра просвещения РФ: Для нас приоритетная задача - обеспечить безопасность наших ребят, сохранить здоровье учеников и учителей. Мы с Роспотребнадзором провели серьезную работу по организации учебного года в условиях профилактики коронавируса. И все те условия, которые должны были создать школы, начиная от специального расписания занятий, ограничений контактов разных классов, организации системы входа в школы и социальной дистанции, заканчивая масочным режимом для работников школы, все они созданы. У нас есть ежедневный мониторинг. И да, мы сегодня действительно фиксируем случаи, которые показывают, что есть заболевшие ребята. Их по количеству больше, чем педагогов. И в случае заболевания класс отправляется на карантин. Но я хочу особо отметить, что для класса образовательный процесс не заканчивается. Есть дистанционные формы обучения. По итогам прошлого учебного года они отработаны. Единичные случаи заболеваний в школах зафиксированы в Бурятии, в Новосибирской области, в некоторых других регионах. Пока класс на карантине, образовательный процесс для него идет в удаленной форме. У нас есть информация, что несколько школ сегодня закрыты. И есть еще ряд классов, которые переведены на обучение с использованием дистанционных технологий. Каждый случай на контроле, и здесь нужно понимать причину, потому что в некоторых регионах и школах принятые меры связаны с ОРВИ. Это вполне штатная ситуация, которая повторяется каждый год. Считаю, что на сегодня оснований для паники, для разговоров о том, что все школы будут закрыты, нет.

Вопрос из Москвы: Будет ли среди мер защиты для школ обязательное тестирование или вакцинация от коронавируса?

Виктор Басюк: Нет. Обязательных мер по поводу тестирования и вакцинации от коронавируса нет. Это процесс добровольный, и важно, чтобы он проходил при четких рекомендациях органов здравоохранения.

Вопрос из Санкт-Петербурга: В ряде школ Северной столицы детям на питание выделили по 10 минут, хотя даже в армии солдатам дают полчаса. Школы ссылаются на требования о социальной дистанции и дезинфекции. Куда обращаться родителям?

Виктор Басюк: Во всех регионах мы вместе с региональными органами управления образования, с Роспотребнадзором, с администрациями школ входим в штатный режим организации питания. Министерство запустило федеральную "Горячую линию" по питанию учеников в начальных классах. Ее номер: 8 (800) 200-91-85. За первые 10 дней учебного года мы получили около 700 звонков от родителей. Мы отвечаем на все. Что касается случая, о котором сказали читатели, здесь я всем родителям, независимо от того, какое было нарушение, в первую очередь предлагаю обращаться к администрации школы. Если это не помогает, есть органы управления образования муниципалитетов, региона. Всегда можно позвонить к нам на "Горячую линию". Мы будем принимать меры по каждому такому случаю. Абсолютно согласен, что не может быть перемена для питания детей 10 минут. У нас сегодня даже в СанПиНах увеличено время для перемен, на которых ребята завтракают и обедают. И с этими случаями мы однозначно будем разбираться.

Фото: Олеся Курпяева
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Вопрос из Стерлитамака: Почему такие скудные обеды? Только каша и булочка с напитком. Мне сказали, что стоимость одного обеда составляет 55 руб. Что входит в эту сумму? Стоимость бесплатного обеда должна быть одинакова во всех регионах или разная в зависимости от толщины кошелька муниципалитета?

Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора: Если говорить о стоимости школьных завтраков-обедов, то у каждого региона своя сумма, которая на это выделяется. Предельной границы нет. Сколько будет стоить школьный обед, зависит в том числе от стоимости набора продуктов в том или ином регионе.

Теперь что касается меню. Согласно поручению президента с 1 сентября 2020 года все дети с 1-го по 4-й класс должны получать бесплатное горячее питание. Меню составляется непосредственно образовательной организацией. И уже школа решает, что это будет - горячий обед либо горячий завтрак. Если последнее, то это может быть и каша с булочкой. Если же это обед, то он должен включать первое, второе и третье блюдо. Нужно разбираться в каждой конкретной школе, в которой есть жалобы родителей и детей. Для этого в Роспотребнадзор можно направить обращение, и мы по этому факту проведем проверку. Качество школьного питания контролируют территориальные органы Роспотребнадзора.

Практика

Оборудование как в частных клиниках

Югра - один из немногих регионов страны, где собственные медицинские кабинеты есть практически в 97 процентах школ округа. За исключением малокомплектных, расположенных в самых отдаленных районах. Прием ведут, как правило, медсестра или фельдшер. В некоторых школах работают специалисты с высшим образованием. Как рассказал "РГ" руководитель департамента образования региона Алексей Дренин, в зависимости от числа учеников в школе медицинские работники работают либо целый день, либо половину. А оставшееся время принимают ребятишек в детских поликлиниках. При этом в регионе почти в половине школ есть даже свои стоматологические кабинеты. И не смотровые, где ребенку заглянут в рот и предложат пойти полечить зубы в поликлинике, а самые настоящие. Вылечат и застарелый пульпит, например, и пародонтит, и обычный кариес. В таких кабинетах и оборудование современное, и выбор пломбировочного материала как в частных клиниках.

- У меня вчера прямо во время урока зуб заныл, - рассказывает восьмиклассница нижневартовской школы № 40 Кристина, - пошла к нашему школьному зубному врачу. Минут сорок - и кариес вылечили, я еще и на последние занятия успела.

Ежегодно в Югре почти 90 процентов школьников охвачены осмотрами и санацией полости рта, причем больше половины из них проходят осмотры именно в школах. А если потребуется обследование или консультация узкого специалиста, ребенку дают направление в поликлинику.

Подготовила Елена Мационг

Кадры

Как рассказали "РГ" в минздраве, сегодня в большинстве школ приходящие врачи находятся в штате медорганизации. Помещение медблока школами оснащается самостоятельно. В нем должны быть предусмотрены кабинет врача и процедурная комната.

- Медработник в школе, безусловно, должен быть. Поэтому будем готовить бакалавров школьной медицины. Уже подготовлен и утвержден профессиональный стандарт, - заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина.

Сейчас таких специалистов уже готовят медицинские вузы Тюмени и Ростова-на-Дону.

Подготовили Ксения Колесникова, Елена Манукиян

Общество Образование

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