Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров

В системе будут храниться сведения о товарах, которые подлежат мониторингу. Перечень таких товаров определит правительство. По общему правилу, в систему они будут попадать с момента выпуска на территорию РФ для внутреннего потребления. Учету будет подлежать и продукция, ввезенная с территории государств - членов ЕАЭС, за исключением товаров в рамках таможенного транзита.

Товары будут "выпадать" из системы при их продаже физическим лицам, а также при экспорте, утилизации, конфискации и т.п.

Штрафы за нарушения будут вводиться поэтапно. В частности, с 1 января 2022 года будут штрафовать за непредставление или несвоевременное представление в ФНС отчета об операциях с товарами в рамках системы. За каждый непредставленный документ - по 1 тысяче рублей.

Принятие законопроекта позволит бороться со схемами уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтвердить законность оборота товаров и обеспечить контроль за связанными с ним операциями, отметили в кабмине.